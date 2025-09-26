Motihari News: सेविका से पर्यवेक्षिका के 42 पद के नियोजन की प्रक्रिया शुरू, आवेदनों की हो रही स्क्रूटनी
मोतिहारी में आईसीडीएस कार्यालय ने सेविका से पर्यवेक्षिका के 42 पदों के लिए नियोजन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 573 सेविकाओं ने आवेदन किया है जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है। चयन समिति के बाद मेधा सूची जारी होगी फिर काउंसलिंग की तिथि घोषित होगी। यह भर्ती समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है जिसमें 50% पद अनुबंध पर भरे जाएंगे।
संवाद सहयोगी, मोतिहारी। जिला प्रोग्राम कार्यालय आईसीडीएस ने देर से ही सही सेविका से पर्यवेक्षिका के 42 पद के नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर आवेदनों की स्क्रूटनी प्रारंभ कर दी गई है। आवेदनों के स्क्रूटनी कार्य में जिले के परियोजनाओ के चार सीडीपीओ और चार आईसीडीएस कर्मियों की तैनाती की गई है। जिसमें तुरकौलिया की सीडीपीओ रेखा कुमारी, चकिया सीडीपीओ श्वेता कुमारी, ढाका सीडीपीओ सदानंद दास के अलावा आईसीडीएस कर्मी सौरभ कुमार, रविरंजन कुमार, रितेश कुमार और रहमान शामिल हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक, स्क्रूटनी के आवेदनों को चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा। उसके बद औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाश सूचना पट पर किया जाएगा। मेधा सूची के प्रकाशन के बाद जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में काउंसलिंग के लिए तिथि की घोषणा की जाएगी।
बता दें कि समाज कल्याण विभाग ने जिले की बाल विकास परियोजनाओं में पिछले 10 वर्षों तक कार्य करने वाली सेविकाओं से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया था। जिसके परिपेक्ष्य में पर्यवेक्षिका के 42 पदों के लिए आहर्ता रखने वाली 573 सेविकाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है।
समाज कल्याण विभाग ने सेविकाओं के पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन के लिए विज्ञापन संख्या-1/24 प्रकाशित कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि 10 जनवरी को अपराह्न पांच बजे शाम तक निर्धारित थी।
कुल 42 रिक्त पदों का विवरण एक नजर में-
- अनुसूचित जाति - 09
- अनुसूचित जनजाति - 01
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 09
- पिछड़ा वर्ग - 03
- पिछले वर्ग की महिलाएं - 02
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 04
- गैर आरक्षित वर्ग - 14
सेविका पद से पर्यवेक्षिका नियोजन के लिए आवेदनों की स्क्रूटनी की जा रही है। आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए सीडीपीओ की चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद चयन से संबंधित आगे की कार्रवाई की जाएगी। - विनीता कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस मोतिहारी।
