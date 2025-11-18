Language
    East Champaran : पैक्स अध्यक्ष व एक अन्य की हत्या की साजिश विफल, छह बदमाश गिरफ्तार

    By Sushil Verma Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:07 PM (IST)

    Motihari crime : पूर्वी चंपारण में पुलिस ने पैक्स अध्यक्ष और एक अन्य व्यक्ति की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। छह बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समय पर कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई।

    पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पुलिस गिरफ्त में बदमाश। जागरण

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी/ बंजरिया (पूर्वी चंपारण) । जिले के बंजरिया थाना की पुलिस ने चैलाहा कोठी भूतही माई मंदिर के पास सोमवार की शाम हत्या की साजिश रच रहे छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से दो पिस्तौल, 12 कारतूस, दो बाइक, दो मेगजीन व छह सेलफोन जब्त किया गया है।

    सदर वन व टू के पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार व जितेश पांडेय ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार सभी बदमाश दुबई में बैठे शातिर बदमाश हरसिद्धि थाना के झड़वा गांव निवासी वशीम के कहने पर बंजरिया थाना के फुलवार के पैक्स अघ्यक्ष राजू यादव व जिला पार्षद रह चुके स्व. सुरेश यादव के भाई विजय यादव की हत्या की साजिश रच रहे थे। दोनों को गोलियों से भून देने का फरमान जारी किया गया था।

    दुबई में बैठा वशीम संग्रामपुर थाना के महबूब खान से लगातार संपर्क में था। गिरफ्तार बदमाशों में अरेराज थाना के वार्ड संख्या एक निवासी प्रीतम गिरी, वार्ड 9 निवासी अली बक्स अनवर, अरेराज वार्ड संख्या 18 निवासी छोटू पटेल, बंजरिया थाना के चैलाहा कोठी निवासी मोहम्मद रेयाज, बाबूटोला निवासी आशुतोष कुमार व संग्रामपुर थाना के इजरा नवादा निवासी महबूब खान उर्फ पठान शामिल हैं।

    वहीं दो फरार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने बताया कि दुबई में बैठा बदमाश दोनों की हत्या करना चाहता था। बता दें कि 2024 में शहर के चांदमारी चौक स्थित केन आफिस के पास जिला परिषद सदस्य सुरेश यादव की हत्या कर दी गई थी।

    हत्या के बाद शहर में जमकर बवाल भी हुआ था। उक्त केस के सूचक उनके भाई विजय यादव व पैक्स अघ्यक्ष राजू यादव की हत्या करनी थी। छापेमारी टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों में थानाघ्यक्ष रमेश कुमार महतो , अपर थानाध्यक्ष राजीव कुमार, दारोगा विजय कुमार पाडेय, चंद्रप्रताप, जिला एसटीएफ की टीम के अलावा नगर थाना के पुलिस निरीक्षक राजीव कुमार भी शामिल थे।