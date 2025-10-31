East Champaran News: भारत-नेपाल सीमा पर एसएसटी ने नेपाली करेंसी के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूच)! East Champaran News: भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे सघन जांच अभियान के दौरान भेलाही थाना क्षेत्र स्थित डिबनी पुल के पास बनाए गए एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) चेकपोस्ट पर पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक व्यक्ति को 4 लाख 45 हजार नेपाली रुपये के साथ गिरफ्तार किया है।



भेलाही थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि एसएसटी टीम नियमित जांच के तहत वाहनों की तलाशी ले रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी में बड़ी मात्रा में नेपाली करेंसी बरामद हुई। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान लौकरीया निवासी अमीन मियां के पुत्र मनान मियां के रूप में की गई है।



पुलिस के अनुसार, बरामद नेपाली करेंसी की कुल राशि 4 लाख 45 हजार रुपये है। आरोपी से यह पूछताछ की जा रही है कि वह इतनी बड़ी रकम लेकर कहां जा रहा था और इसका उपयोग किस उद्देश्य से होना था।