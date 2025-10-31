East Champaran News: भारत-नेपाल सीमा पर एसएसटी ने नेपाली करेंसी के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार
East Champaran News: पूर्वी चंपारण में भारत-नेपाल सीमा पर एसएसटी ने एक व्यक्ति को नेपाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया। नियमित जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखने पर यह गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ जारी है ताकि मुद्रा के स्रोत और उद्देश्य का पता चल सके। एसएसटी ने व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया है और जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूच)! East Champaran News: भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे सघन जांच अभियान के दौरान भेलाही थाना क्षेत्र स्थित डिबनी पुल के पास बनाए गए एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) चेकपोस्ट पर पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक व्यक्ति को 4 लाख 45 हजार नेपाली रुपये के साथ गिरफ्तार किया है।
भेलाही थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि एसएसटी टीम नियमित जांच के तहत वाहनों की तलाशी ले रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी में बड़ी मात्रा में नेपाली करेंसी बरामद हुई। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान लौकरीया निवासी अमीन मियां के पुत्र मनान मियां के रूप में की गई है।
पुलिस के अनुसार, बरामद नेपाली करेंसी की कुल राशि 4 लाख 45 हजार रुपये है। आरोपी से यह पूछताछ की जा रही है कि वह इतनी बड़ी रकम लेकर कहां जा रहा था और इसका उपयोग किस उद्देश्य से होना था।
थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रकम जब्त कर भेलाही थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं बरामद रकम का संबंध चुनावी गतिविधियों या किसी अवैध लेन-देन से तो नहीं है।
वहीं, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत सीमा क्षेत्र में निगरानी और जांच को और सख्त कर दिया गया है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनैतिक या अवैध गतिविधि पर रोक लगाई जा सके।
