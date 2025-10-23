Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    East Champaran News: जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची जारी, इनाम की राशि घोषित

    By Shashi Bhushan Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:49 PM (IST)

    मोतिहारी पुलिस ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए टॉप 10 बदमाशों की सूची जारी की है। इन बदमाशों पर लूट, हत्या, रंगदारी जैसे मामलों में शामिल होने के कारण कुल 2 लाख 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो लगातार छापेमारी कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)।बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक भय मुक्त वातावरण में संपन्न करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले के टॉप 10 कल 10 बदमाशों की सूची जारी की है।

    उनके इनाम की राशि की घोषणा की गई है। उन बदमाशों पर कूल 2लाख 10000 की नाम की राशि घोषित की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिन बदमाशों पर इनाम की राशि घोषित की गई है।

    उसमें लूट हत्या रंगदारी तथा आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे हैं। शक्ति कपूर पासवान नेपाल के सप्लाई जिला के लाल बिंदी थाना क्षेत्र के पूर्णमासी टोला निवासी शक्ति कपूर पर 50000 इनाम घोषित किया गया है।

    रक्सौल थाना के नौका टोला निवासी सोहेल खान 50000, मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना के बलथी नर्सिंग गांव निवासी छोटू राणा उर्फ प्रताप राणा पर 25000, हरसिद्धि थाना क्षेत्र के झरवा गांव निवासी सनावर खान पर 20000 का इनाम घोषित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंजरिया थाना के फुलवर गांव निवासी दिल रंजन दुबे उर्फ टिगन दुबे पर 15000, रामगढ़वा थाना के बेला गांव निवासी पर 10000, मुजफ्फरपुर जिला के साहिबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी गांव निवासी चंदन कुमार पर 10000, सेमरा गांव निवासी धीरज कुमार 10000 तथा पकड़ी बशारत गांव निवासी चंदन गिरी पर 10000 की नाम की राशि घोषित की गई है।

    वहीं इन बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का भी गठन किया गया है जो लगातार छापरी कर रही है सभी बदमाश हत्या आराम से रंगदारी गैंग रेप डकैती यदि मामले में फरार चल रहे हैं