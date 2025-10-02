Language
    East Champaran News: संग्रामपुर की कई पंचायतों में लोगों को नहीं मिल रहा नलजल का पानी, सुनने वाला कोई नहीं

    By Umesh Kumar Giri Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:14 PM (IST)

    संग्रामपुर प्रखंड में हर घर नल का जल योजना विफल हो रही है। उत्तरी भवानीपुर पंचायत के वार्ड-1 और 7 में महीनों से पानी की आपूर्ति ठप है जिससे ग्रामीण परेशान हैं। गौस नगर में स्टेबलाइजर जलने से चार माह से पानी नहीं आ रहा वहीं धोबहा में एक साल से टंकी बंद है। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

    अधिकारी से शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं।

    संवाद सहयोगी, संग्रामपुर (पूर्वी चंपारण)। प्रखंड स्तर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर को नलजल की स्थिति बदहाल है। प्रखंड की ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां कुछ वार्डों को छोड़कर नलजल योजना की स्थिति ठीक हो।

    आमजन संबंधित लोगों को फोन पर जानकारी देना चाहते हैं तो उनका फोन ही रिसीव नहीं होता। इसका एक ताजा उदाहरण उतरी भवानीपुर पंचायत का वार्ड-1 और 7 है। जहां वार्ड संख्या-1 में पिछले चार महीनों से व वार्ड-7 में एक वर्ष से नलजल की टंकी सिर्फ शोभा की वस्तु बनी हुई है।

    गौस नगर वार्ड संख्या एक यहां लगभग एक सौ अल्पसंख्यक परिवार हैं, जहां एक नलजल की टंकी लगी है, लेकिन पानी की आपूर्ति ठप है। वार्ड सदस्य के पुत्र सैफुल्लाह बताते हैं कि चार माह पूर्व यहां का स्टेबलाइजर जला था, जिसको पीएचईडी विभाग के कर्मी सूरज उठाकर ले गए कि नया लगा दिया जाएगा और स्टार्टर से बिजली का डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया।

    उसी दिन स्टार्टर भी जल गया तब से लगातार फोन किया जाता है, लेकिन कनीय अभियंता फोन नहीं उठाते। ग्रामीण सह भूमिदाता सोहराब अंसारी, इस्लाम अंसारी, तैयब मियां, राजा हुसैन मियां, सोबराती मिया, नबी हसन, तेतरी खातून, सोनल कुमार आदि ने बताया कि इतनी भीषण गर्मी में शुद्ध पानी नहीं मिलता। गांव के सभी चापाकल का पानी आयरन युक्त है। जिसके कारण तरह-तरह के रोग होते हैं।

    ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब से पीएचईडी विभाग को नलजल का कार्य सौंपा गया है तब से स्थिति और खराब हो गई है। वहीं, धोबहा वार्ड-7 की स्थिति पर नजर दौड़ाई जाए तो यहां पूरे एक वर्ष से पानी की आपूर्ति ठप है।

    यहां के नलजल टंकी से भी वार्ड-1 के परिवारों को पानी आपूर्ति होती थी, जो एक साल से बंद है। पंचायत समिति सदस्य लाल बाबू ने बताया कि वे लगभग एक माह पूर्व पीएचईडी के सहायक अभियंता और कनीय अभियंता से मिलकर समस्या से अवगत कराया था, लेकिन चार माह के बाद भी स्थिति यथावत है।

    इस बाबत जब पीएचईडी कनीय अभियंता सचिन कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि प्रखंड में हर जगह तो कुछ न कुछ समस्या हैं ही। उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्द दोनों वार्डों में जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी।