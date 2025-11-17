East Champaran News: वीवीपैट की पर्चियां मिलने के मामले में चार मतदानकर्मी निलंबित
East Champaran News: सुगौली के निमुई स्कूल में मतदान के बाद वीवीपैट पर्चियां मिलने पर जिलाधिकारी ने चार मतदानकर्मियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 11 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हुई। लापरवाही के चलते यह कदम उठाया गया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
संवाद सहयोगी, सुगौली(पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: विधानसभा चुनाव के दौरान 11 नवंबर को संपन्न मतदान के बाद सुगौली के निमुई स्कूल में वीवीपैट पर्चियां मिलने की घटना पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने चार मतदानकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है।
निलंबित होने वाले कर्मियों में पीटासीन पदाधिकारी सह शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुशहर प्रभाकर कुमार मिश्र, प्रथम मतदान पदाधिकारी सह मध्य विद्यालय धुसहा शुभम कुमार वाजपेयी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गाेढ़िया मधुबन के शिक्षक मो. एजाज आलम, मदरसा जामिया दिलावरपुर कल्याणुपर के शिक्षक मो. परवेज आलम के नाम शामिल हैं। बता दें कि मतदान के अगले ही दिन बूथ परिसर में बड़ी संख्या में वीवीपैट पर्चियां मिलने का मामला उजागर हुआ था।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सौरभ जोरवाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार मतदान अधिकारियों को निलंबित कर दिया। जानकारी के अनुसार, सुगौली के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, निमुई दक्षिणी भाग स्थित बूथ नंबर 219 पर मतदान खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह स्कूल परिसर में वीवीपैट की 172 पर्चियां पड़ी मिलीं।
जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की गई।
डीएम ने साफ कहा है कि चुनाव जैसे संवेदनशील प्रक्रिया में किसी भी स्तर की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीठासीन अधिकारी समेत संबंधित चारों मतदान कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न हो इसके लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाए।
