East Champaran News: बेतौना में दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट, चार गिरफ्तार
पूर्वी चंपारण के बेतौना में दो गुटों में विवाद के बाद मारपीट हो गई, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने गांव में गश्त कर शांति बनाए रखने की अपील की है।
संवाद सहयोगी, पताही (पूर्वी चंपारण)। पताही थाना क्षेत्र के बेतौना परती टोला में शनिवार की शाम को दो पक्षों के बीच हुआ विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में असहज स्थिति बन गई।
पहले दो युवकों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन थोड़ी देर में ही दोनों ओर से लोग इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया। तनाव की स्थिति को भांपते हुए ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पकड़ीदयाल डीएसपी कुमार चंदन व थानाध्यक्ष बबन कुमार पुलिस बल और अर्धसैनिक जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने पहुंचते ही स्थिति को संभाला।
मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाने में मारपीट, गाली-गलौज और उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस बीच पुलिस ने बेतवना गांव से एक पक्ष के कमल महतो, भोला दास और हरिकिशोर महतो को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं, दूसरे पक्ष के परवेज आलम को चैनपुर से गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपितों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने विवाद की जड़ एवं उकसाने वालों के बारे में भी जानकारी जुटाई।
डीएसपी ने बताया कि बेतौना परती टोला में हुए विवाद को गंभीरता से लिया गया है। किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।
इस संबंध में थानाध्यक्ष बबन कुमार ने बताया कि बेतौना गांव में दो गुटों के बीच विवाद हुआ है। मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस बल ने रातभर गांव में गश्त लगाते हुए लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। मौके पर डीएसपी एवं थानाध्यक्ष के अलावा अपर थानाध्यक्ष पंकज कुमार, दारोगा अजय कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस एवं अर्धसैनिक बल सक्रिय रहे।
