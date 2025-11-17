East Champaran News: बेतौना में दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट, चार गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, पताही (पूर्वी चंपारण)। पताही थाना क्षेत्र के बेतौना परती टोला में शनिवार की शाम को दो पक्षों के बीच हुआ विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में असहज स्थिति बन गई। पहले दो युवकों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन थोड़ी देर में ही दोनों ओर से लोग इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया। तनाव की स्थिति को भांपते हुए ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पकड़ीदयाल डीएसपी कुमार चंदन व थानाध्यक्ष बबन कुमार पुलिस बल और अर्धसैनिक जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने पहुंचते ही स्थिति को संभाला। मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाने में मारपीट, गाली-गलौज और उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस बीच पुलिस ने बेतवना गांव से एक पक्ष के कमल महतो, भोला दास और हरिकिशोर महतो को गिरफ्तार कर लिया।