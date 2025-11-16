Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    East Champaran News: निवेश व राशि दोगुना करने के नाम पर साइबर बदमाशों ने की ठगी

    By Sushil Verma Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:06 PM (IST)

    East Champaran News: पूर्वी चंपारण में साइबर अपराधियों ने निवेश और राशि को दोगुना करने का लालच देकर लोगों से ठगी की है। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बदमाशों ने रुपये गुना करने के नाम पर की ठगी। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी , मोतिहारी(पूर्वी चंंपारण)। जिले में सक्रिय साइबर बदमाश के गिरोह की ओर से जिले में दो अलग अलग लोगों से सात लाख 32 हजार की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है।

    इस संबंध में इंश्योरेंस स्कीम में निवेश का प्रस्ताव देकर साइबर बदमाशों ने 5 लाख 62 हजार की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। साइबर थाना में तीन को नामजद कर तीनों के सेलफोन घारक को आरोपित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंजरिया थाना के ब्रह़मपुरा गांव के निवासी विनोद कुमार ने साइबर थाना में आवेदन देकर कहा है कि साइबर बदमाशो ने इशोरेन्स स्कीम में निवेश करने काप्रस्ताव देकर 5,62 हजार की ठगी कर लिया है।

    आवेदन में विटारा माके्रटीग सविसेज के डी के शमा उफ राघव शमा, ओम प्रकाश सीसोदीया व प्रमोद यादव को आरोपीत किया गया है । तीनो के सेलफोनदनम्बर का नबर भी दिया गया है।

    साइबर थाना के पुलिस उपाधीक्षक अभिनव पराशर ने बताया है की तीनों सेलफोन नंबर का सीडीआर खंगाला जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियो ने सेलफोन पर वाट़सएप कर खुद को अधिकारी बताकर स्कीम के बारे में बताया व निवेश करने का प्रस्ताव दिया।

    उसके झांसा में आकर उसके द्वारा बताए गए बैंक खाता में कई बार राशि का ट्रांजेक्शन किया बाद में उनलोगों द्वारा फोन डठाना भी छोड़ दिया गया। वहीं राशि दोगुना करने का स्कीम देकर छतौनी थाना के खुदानगर मोहल्ला निवासी महिला रशीदा बेगम ने आवेदन देकर कहा है कि उनसे एक लाख 75 हजार की ठगी की गई है।

    आवेदन में कहा गया है साइबर बदमाशों ने मैसेज भेजकर आमॅन लाइन मार्केटिंग का अधिकारी बताकर राशि दोगुना करने के नाम पर पहले 5 हजार डालेे। एक सप्ताह के बाद जब उसे दस हजार मिल गया तो वह लालच में आकर पैसा डाल दिया। इन दोनों मामले में प्राथमिकी दज्र कर जांच शुरू कर दी गई है व जल्द से जल्द उदभेदन कर लेने का दावा डीएसपी ने किया है ।