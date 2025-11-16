East Champaran News: निवेश व राशि दोगुना करने के नाम पर साइबर बदमाशों ने की ठगी

संवाद सहयोगी , मोतिहारी(पूर्वी चंंपारण)। जिले में सक्रिय साइबर बदमाश के गिरोह की ओर से जिले में दो अलग अलग लोगों से सात लाख 32 हजार की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में इंश्योरेंस स्कीम में निवेश का प्रस्ताव देकर साइबर बदमाशों ने 5 लाख 62 हजार की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। साइबर थाना में तीन को नामजद कर तीनों के सेलफोन घारक को आरोपित किया गया है।

बंजरिया थाना के ब्रह़मपुरा गांव के निवासी विनोद कुमार ने साइबर थाना में आवेदन देकर कहा है कि साइबर बदमाशो ने इशोरेन्स स्कीम में निवेश करने काप्रस्ताव देकर 5,62 हजार की ठगी कर लिया है। आवेदन में विटारा माके्रटीग सविसेज के डी के शमा उफ राघव शमा, ओम प्रकाश सीसोदीया व प्रमोद यादव को आरोपीत किया गया है । तीनो के सेलफोनदनम्बर का नबर भी दिया गया है। साइबर थाना के पुलिस उपाधीक्षक अभिनव पराशर ने बताया है की तीनों सेलफोन नंबर का सीडीआर खंगाला जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियो ने सेलफोन पर वाट़सएप कर खुद को अधिकारी बताकर स्कीम के बारे में बताया व निवेश करने का प्रस्ताव दिया।

उसके झांसा में आकर उसके द्वारा बताए गए बैंक खाता में कई बार राशि का ट्रांजेक्शन किया बाद में उनलोगों द्वारा फोन डठाना भी छोड़ दिया गया। वहीं राशि दोगुना करने का स्कीम देकर छतौनी थाना के खुदानगर मोहल्ला निवासी महिला रशीदा बेगम ने आवेदन देकर कहा है कि उनसे एक लाख 75 हजार की ठगी की गई है।