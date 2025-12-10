East Champaran News: पीएम आवास के लिए 20 हजार रिश्वत लेने की शिकायत, आवास सहायक पर हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मोतिहारी(पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: जिले के चकिया प्रखंड के कुंवरपुर पंचायत में पंचायत रोजगार सेवक पर रिश्वतकी शिकायत मामले में दोषी पाए जाने पर डीडीसी ने कार्रवाई की है। पंचायत रोजगार सेवक सुबोध कुमार पर कार्रवाई करते हुए तीन वर्षों तक उनके मानदेय में दस प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया गया है। बताया गया कि इस संबंध में मुखिया शशिभूषण सिंह ने शिकायत की थी। जिसके आलोक में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डीआरडीए द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन सौंपा गया है।

जांच में बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न गुगल पे से भेजे गए पैसा के स्लिप के संदर्भ में पाया गया कि कुणाल कुमार सिंह के खाता से सुबोध कुमार के खाता में बीस हजार रुपये भेजा गया है।

कुंअरपुर के निवासी कुणाल कुमार सिंह से पूछने पर इनके द्वारा आवेदन दिया गया कि मैं आवास सहायक सुबोध कुमार को बीस हजार रुपये उधार दिया था। कुछ दिन के बाद पैसा मांगने पर कहने लगे कि आपकी चाची को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भुगतान किया हूं।

उसमें मेरा कमिशन हो गया, अब पैसा वापस नहीं होगा। फोन करने पर अब फोन भी नहीं उठाते हैं। इस संबंध में अभिकरण कार्यालय द्वारा सुबोध कुमार, ग्रामीण आवास सहायक से स्पष्टीकरण पूछा गया। आवास सहायक द्वारा कोई तथ्यात्मक साक्ष्य समर्पित नही किया गया।