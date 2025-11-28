Bihar News : अब सामान की टेंशन खत्म, रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी हाईटेक ‘डिजिटल लाकर’ सुविधा

संजय परिहार, मोतिहारी। समस्तीपुर रेल डिवीजन के आठ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही यात्रियों को एक आधुनिक और सुरक्षित सुविधा मिलने जा रही है। रेल प्रशासन ने बापूधाम मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, सहरसा, बेतिया, सीतामढ़ी, जयनगर और मधुबनी स्टेशनों पर डिजिटल लाकर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पहल यात्रियों के सामान को सुरक्षित रखने और स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ज्वाइंट फिजिबिलिटी एक्सरसाइज का आदेश डिवीजन के असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, राजेश कुमार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ज्वाइंट फिजिबिलिटी एक्सरसाइज शुरू करने का निर्देश दिया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य इन स्टेशनों पर डिजिटल लाकर लगाने, चलाने और उनके मेंटेनेंस के लिए साइट और कमर्शियल फिजिबिलिटी का आकलन करना है।

इन स्टेशनों पर लगेगा डिजिटल लाकर बापूधाम मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, सहरसा, बेतिया, सीतामढ़ी, जयनगर, और मधुबनी। 50 वर्गफुट में तैयार होगा डिजिटल लाकर प्रत्येक स्टेशन पर डिजिटल लाकर यूनिट के लिए 50 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होगी।अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 नवंबर 2025 तक इस ज्वाइंट फिजिबिलिटी की एक विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें रफ साइट स्केच शामिल हो, जमा करें।

इस तेज गति से यह स्पष्ट होता है कि रेल प्रशासन इस सुविधा को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बताया गया कि इस सुविधा के मिलने से यात्री बिना किसी चिंता के अपने सामान को सुरक्षित रखकर स्टेशन परिसर में अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे या शहर में छोटा-मोटा काम निपटा सकेंगे।

