Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News : अब सामान की टेंशन खत्म, रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी हाईटेक ‘डिजिटल लाकर’ सुविधा

    By Satyendra Kumar Jha Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:18 PM (IST)

    समस्तीपुर रेल डिवीजन के आठ स्टेशनों पर डिजिटल लाकर लगेंगे, जिनमें बापूधाम मोतिहारी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने यह कदम उठाया है। असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर राजेश कुमार ने ज्वाइंट फिजिबिलिटी एक्सरसाइज शुरू करने का निर्देश दिया है। इससे यात्रियों को सामान सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संजय परिहार, मोतिहारी। समस्तीपुर रेल डिवीजन के आठ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही यात्रियों को एक आधुनिक और सुरक्षित सुविधा मिलने जा रही है। रेल प्रशासन ने बापूधाम मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, सहरसा, बेतिया, सीतामढ़ी, जयनगर और मधुबनी स्टेशनों पर डिजिटल लाकर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पहल यात्रियों के सामान को सुरक्षित रखने और स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्वाइंट फिजिबिलिटी एक्सरसाइज का आदेश

    डिवीजन के असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, राजेश कुमार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ज्वाइंट फिजिबिलिटी एक्सरसाइज शुरू करने का निर्देश दिया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य इन स्टेशनों पर डिजिटल लाकर लगाने, चलाने और उनके मेंटेनेंस के लिए साइट और कमर्शियल फिजिबिलिटी का आकलन करना है।

    इन स्टेशनों पर लगेगा डिजिटल लाकर

    बापूधाम मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, सहरसा, बेतिया, सीतामढ़ी, जयनगर, और मधुबनी।

    50 वर्गफुट में तैयार होगा डिजिटल लाकर

    प्रत्येक स्टेशन पर डिजिटल लाकर यूनिट के लिए 50 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होगी।अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 नवंबर 2025 तक इस ज्वाइंट फिजिबिलिटी की एक विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें रफ साइट स्केच शामिल हो, जमा करें।

    इस तेज गति से यह स्पष्ट होता है कि रेल प्रशासन इस सुविधा को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बताया गया कि इस सुविधा के मिलने से यात्री बिना किसी चिंता के अपने सामान को सुरक्षित रखकर स्टेशन परिसर में अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे या शहर में छोटा-मोटा काम निपटा सकेंगे।

    सीतामढ़ी -रक्सौल रेल खंड में ट्रेनों की कमी से यात्रियों की बढ़ी परेशानी

    दरभंगा । सीतामढ़ी -रक्सौल रेल खंड में यात्री ट्रेनों की कमी के कारण इस खंड में यात्रियों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे विकास संघर्ष मोर्चा सह संरक्षक दैनिक यात्री महासंघ केंद्रीय संयोजक श्याम कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि दरभंगा से रक्सौल या मुजफ्फरपुर तक के लिए दिन के बारह बजे के बाद शाम सात बजे है जो अधिकतर लेट रहती है, इस बीच में एक भी ट्रेन नहीं है।

    वहीं रक्सौल या मुजफ्फरपुर से दरभंगा आने के लिए सुबह साढ़े नौ बजे के बाद तीन चार बजे के बाद ही दरभंगा तक है, इधर से एक भी अहले सुबह दरभंगा तक नहीं है जिस कारण दरभंगा से बिहार के अन्दर तथा लम्बी दूरी की गाड़ी नहीं मिल पाती है और ना ही समस्तीपुर तक के लिए कोई सीधी ट्रेन ही है।