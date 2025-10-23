East Champaran Election 2025: पांच अभ्यर्थियों ने नामांकन लिया वापस, 12 विधानसभा में होंगे कुल 95 प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई। इस दौरान पांच विधानसभा क्षेत्रों से पांच अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है उसमें मोतिहारी से प्रीति कुमारी, गोविंदगंज से कमलेश कांत गिरी, ढाका से रूखसाना खातून, चिरैया से लालू प्रसाद यादव व नरकटिया से शमीम देवान शामिल हैं।

सभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। नाम वापसी के बाद अब 12 विधानसभा के चुनाव मैदान में कुल 95 प्रत्याशी रह गए हैं। जिसमें रक्सौल में पांच, सुगौली में पांच, नरकटिया में छह, हरसिद्धि में छह, गोविंदगंज में आठ, केसरिया में 10, कल्याणपुर में 11, पीपरा में 11, मधुबन में आठ, मोतिहारी में छह, चिरैया में छह व ढाका में दस प्रत्याशी शामिल हैं।

जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि नामांकन की समाप्ति तक कुल 142 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। जिसमें विभिन्न कारणों से 42 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र को रद किया गया था। सभी प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है।

जिले में 30 बूथ महिला मोतिहारी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ जोरवाल ने चुनाव की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि जिले में 30 मतदान केंद्रों को महिला बूथ बनाया गया है, जिसमें सभी मतदानकर्मी महिला होंगी। वहीं 12 बूथ को दिव्यांग व 12 बूथ को माडल बनाया गया है। जिले में सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 4095 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 1905 लोकेशंस पर हैं। सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। मतदान केंद्रों के बारे में बताते हुए कहा कि जिले का कोई भी ऐसा मतदान केंद्र नहीं है जहां कनेक्टिविटी का अभाव हो। वहीं कोई भी मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित नहीं है।सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की व्यवस्था के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रेक्षक देंगे आवश्यक जानकारी जिले में एक पुलिस, 12 सामान्य व चार व्यय प्रेक्षक आ चुके हैं। वे प्रत्याशियों के साथ बैठक कर चुनाव से संबंधित आवश्यक जानकारी उनसे साझा करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि उनसे खर्च के साथ चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता व अन्य जानकारियां साझा की जाएगी। साथ ही इस दौरान सभा, रैली व जुलूस आदि के बारे में आयोग के नियमों से अवगत कराया जाएगा। कहा कि प्रत्याशियों को आपराधिक मामलों को अखबारों में तीन बार प्रकाशित कराया जाएगा।

कमीशनिंग की तैयारी जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 12 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। जहां स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है। एक सप्ताह के अंदर सभी डिस्पैच सेंटरों पर इवीएम भेज कमीशनिंग कराई जाएंगी। यह सभी प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष की जाएगी।

180 बुजुर्गों व दिव्यांगों ने दिया आवेदन वैसे बुजुर्ग को 85 प्लस हैंया दिव्यांग हैं, उनके घर जाकर मतदानकर्मी मतदान कराएंगे। इस प्रकार के 180 लोगों के आवेदन प्राप्त हुआ है। वहीं पोलिंग पार्टी का भी मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाएगा। सभी मतपत्र को कड़ी सुरक्षा के बीच संबंधित बज्रगृह में रखा जाएगा।

एमएस कालेज व डायट में गिनती 11 नवंबर को मतदान के बाद बनाए गए दो मतगणना केंद्रों पर ईवीएम के रखने की व्यवस्था की गई है। एमएस कालेज में मोतिहारी, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर व पीपरा विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होगी। वहीं छतौनी स्थित डायट में रक्सौल, नरकटिया, सुगौली, मधुबन, ढाका व चिरैया विधानसभा के मतों की गिनती की जाएगी।

दो करोड़ की संपत्ति जब्त मोतिहारी : पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले में 16 दिनों के अंदर पुलिस ने कार्रवाई कर दो करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जिसमें दस लाख भारतीय व 17 लाख नेपाली करेंसी के साथ गांजा, चरस, अफीम, स्मैक शामिल हैं। 40 हजार लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है।