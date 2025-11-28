East Champaran : खुशी मनाने ननिहाल आया मासूम आखिर खेत में लाश बनकर क्यों मिला?

संवाद सहयोगी, केसरिया पश्चिम चंपारण । थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवतिया गांव में शुक्रवार को खेत से एक बच्चे का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान पीपरा थाना अंतर्गत हरदियाबाद निवासी अरमोद सिंह के सात वर्षीय पुत्र लक्ष्य कुमार के रूप में हुई है।

वह स्वजनों के साथ विगत 22 नवंबर को मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने ननिहाल भगवतिया के वार्ड संख्या आठ निवासी सुबोध सिंह के यहां आया था। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी चकिया संतोष कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की।

उन्होंने बताया कि बच्चे के सिर में चोट के निशान मिले हैं। यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। बहुत जल्द दोषी पुलिस की पकड़ में होंगे। स्वजनों के अनुसार गुरुवार की शाम को लक्ष्य चार-पांच अन्य बच्चों के साथ पड़ोस में आयोजित हनुमान अराधना कार्यक्रम में भोज खाने गया था।

वहां से अन्य बच्चे घर लौट आए, लेकिन लक्ष्य देर रात तक वापस नहीं लौटा। स्वजनों ने उसकी खोजबीन पूरी रात की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच शुक्रवार को ग्रामीणों ने गांव के पास स्थित खेत में बच्चे का शव देखा। सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे और बच्चे की पहचान की। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

मौके पर पहुंची केसरिया थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। यहां बता दें कि खोजबीन के बाद बच्चे के नहीं मिलने पर स्वजनों ने शुक्रवार की सुबह केसरिया थाने में लापता होने की सूचना दर्ज कराई थी। इसके बाद खेत से शव को बरामद किया गया।