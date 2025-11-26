Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सदर अस्पताल की इमरजेंसी में होगी डीएनबी पाठ्यक्रम की शुरुआत, पूर्वी चंपारण के लिए खुशखबरी

    By Dhiraj Kumar Sanu Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    मोतिहारी के सदर अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अस्पताल प्रशासन ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को छह सीटों का प्रस्ताव भेजा है। इस पाठ्यक्रम के शुरू होने से अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। वर्तमान में शिशु व महिला रोग विभाग में डीएनबी पाठ्यक्रम चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

     छह सीटों के लिए भेजा गया प्रस्ताव। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। सदर अस्पताल में चिकित्सा शिक्षा को नई उंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में डीएनबी (डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आधिकारिक प्रक्रिया तेज कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ताजा जानकारी के अनुसार, अस्पताल प्रशासन ने पाठ्यक्रम संचालित कराने वाली संस्था नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज को छह सीटों का प्रस्ताव भेज दिया है। अस्पताल प्रबंधक कौशल कुमार दुबे ने बताया कि इमरजेंसी मेडिसिन विभाग लंबे समय से उच्चस्तरीय सेवाएं दे रहा है।

    प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज गंभीर अवस्था में पहुंचते हैं, ऐसे में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीएनबी कोर्स शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। ताकि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और अधिक मजबूत किया जा सके।

    वहीं डीएनबी के निदेशक डा. कुमार अमृतांशु ने बताया कि प्रशिक्षु चिकित्सकों को अनुभवी स्पेशलिस्टों के मार्गदर्शन में इमरजेंसी के विभिन्न पहलुओं पर गहन प्रशिक्षण मिलेगा। कहा कि अस्पताल में उपलब्ध आधुनिक उपकरण, बढ़ते मरीजों की संख्या और गुणवत्ता वाली सेवाएं इस कोर्स को शुरू करने के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

    सूत्रों के अनुसार पाठ्यक्रम का संचालन करने वाली संस्था द्वारा निरीक्षण और आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद छह सीटों पर डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन कोर्स की शुरुआत का रास्ता साफ हो जाएगा।उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अनुमति मिलने के साथ सदर अस्पताल चिकित्सा शिक्षा में एक नई पहचान स्थापित करेगा।

    शिशु व महिला रोग विभाग में हो रहा संचालन

    बता दे कि वर्तमान समय में अस्पताल के शिशु रोग व महिला रोग विभाग में डीएनबी पाठ्यक्रम की पढ़ाई पिछले तीन सालों से चल रही है। जिसमें महिला रोग विभाग में चार सीट व शिशु रोग विभाग में दो सीट पर हर वर्ष नामांकन लिया जाता है।

    क्या है डीएनबी पाठ्यक्रम

    डीएनबी (डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता वाली स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री है। इसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज़ संचालित करता है। यह डिग्री चिकित्सा के क्षेत्र में एमडी व एमएस के बराबर मानी जाती है।

    कैसे होता है नामांकन

    डीएनबी में प्रवेश नीट-पीजी परीक्षा के अंकों के आधार पर होता है। नीट-पीजी पास करने के बाद राष्ट्रीय स्तर की काउंसलिंग के माध्यम से सीटें आवंटित होती हैं।




    पाठ्यक्रम शुरू होने से अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं में सुधार, विशेषज्ञ मानव संसाधन की उपलब्धता और मरीजों को बेहतरीन इलाज सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है।

    -

    डा: कुमार अमृतांशु, निदेशक, डीएनबी