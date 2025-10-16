Dhanteras 2025: तिथि और शुभ मुहूर्त, दूर करें सारे भ्रम

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Dhanteras 2025: इस वर्ष धनतेरस से लेकर दीपावली तक तिथियां स्पष्ट हैं। कोई व्रत दो दिन नहीं मनाया जा सकता है। इसके लिए शास्त्रों में कुछ नियम बनाए गए हैं। धनतेरस के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धनवंतरि सागर मंथन के दौरान प्रकट हुए थे। इसलिए इसी दिन धनतेरस मनाया जाना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि त्रयोदशी तिथि दो दिन है।

इस तरह की स्थिति आने पर शास्त्रों में बताएं नियम के अनुसार जिस दिन सायंकाल के समय त्रयोदशी यानी प्रदोष काल में त्रयोदशी हो उसी दिन धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। इस नियम के कारण इस वर्ष 18 अक्टूबर को प्रदोष व्रत सहित धनत्रयोदशी का व्रत होगा। वैसे ही दीपावली को लेकर भी असमंजस है अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को मध्याह्न बाद 02:32 से आ जाएगा जो 21 अक्टूबर को दिवा 04:26 तक ही हैं और उस दिन सूर्यास्त 5:41 में है।