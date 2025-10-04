Language
    नेपाल में बड़ा सड़क हादसा, नदी में बोलेरो गिरने से छह लोगों की मौत

    By Vijay Giri Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:59 PM (IST)

    नेपाल के पांचथर जिले में एक बोलेरो जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। ताप्लेजुंग से धरान जा रही जीप तमोर नदी की खाई में गिरी जिससे यह हादसा हुआ। मृतकों में तीन पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। संकीर्ण और ढलानदार सड़क के कारण जीप का नियंत्रण बिगड़ा और यह दुर्घटना हुई।

    Hero Image
    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूच)। भारत-नेपाल सीमा से दूर नेपाल के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हुए हैं।

    यह दुर्घटना पांचथर जिले के कुम्मायक–3 कात्तिके के पास तब हुई, जब ताप्लेजुंग से धरान जा रही बोलेरो जीप (नं. मे 1ज 3055 ) तमोर नदी की खाई में जा गिरी।

    करीब 400 मीटर गहराई में गिरी जीप, तीन पुरुष और तीन महिला की मौत

    कोशी प्रदेश के पुलिस प्रवक्ता एसएसपी दीपक पोखरेल ने बताया कि बोलेरो जीप करीब 400 मीटर नीचे नदी किनारे जा गिरी। हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

    मृतकों में तीन पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। अब तक उनकी पहचान नहीं हो सकी है। छह घायलों में एक आठ वर्षीय बालक भी शामिल है। घायलों में छह को धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भेजा गया है, जबकि एक का इलाज पांचथर के फिदिम अस्पताल में चल रहा है।

    संकीर्ण और ढलानदार सड़क बनी हादसे का कारण

    प्राथमिक जांच के अनुसार, जीप का नियंत्रण संकीर्ण और भिरालू (ढलानदार) सड़क पर अचानक बिगड़ गया, जिससे यह सीधे गहरी खाई में जा गिरी। पहाड़ी मोड़ और बारिश से फिसलन के कारण राहत एवं बचाव कार्य में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

    नेपाल के पहाड़ी रास्ते बाधित

    लगातार हो रही बारिश और इस हादसे के बाद पांचथर–ताप्लेजुंग–धरान मार्ग के कई हिस्सों में आवागमन बाधित हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से कुछ मार्गों पर अस्थायी रूप से यातायात रोक दिया है।

    नेपाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें।