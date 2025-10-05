Language
    4.84 करोड़ के साइबर ठगी का आरोपी रक्सौल से गिरफ्तार, विदेश जाने की थी तैयारी

    By Vijay Giri Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:32 PM (IST)

    रक्सौल इमिग्रेशन कार्यालय ने 4 करोड़ 84 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में वांछित मोहम्मद हाफिद को गिरफ्तार किया। केरल निवासी हाफिद पर बेंगलुरु में आईटी एक्ट और धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज है। वह थाईलैंड जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पासपोर्ट जांच में लुक आउट सर्कुलर जारी होने के कारण पकड़ा गया। उसे बेंगलुरु पुलिस को सौंप दिया गया है।

    4.84 करोड़ के साइबर ठगी का आरोपी रक्सौल से गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, रक्सौल। रक्सौल अवर प्रवासन (इमिग्रेशन) कार्यालय की सतर्कता से 4 करोड़ 84 लाख 41 हजार 476 रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान केरल के कोझिकोड निवासी मोहम्मद हाफिद, पिता यूसुफ के रूप में हुई है।

    उसके खिलाफ साइबर थाना बेंगलुरु में एफआईआर संख्या 100/0 22 दर्ज है, जिसमें आईटी एक्ट की धारा 66(सी), 66(डी) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 के तहत मामला चल रहा है। इसकी जानकारी हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने दी।

    थाईलैंड जाने की कोशिश

    बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और सऊदी अरब, थाईलैंड एवं नेपाल जैसे देशों में छिपकर रहता था। शनिवार को वह रक्सौल स्थित अवर प्रवासन कार्यालय पहुंचकर ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लेकर दोबारा थाईलैंड जाने की कोशिश में था।

    इस दौरान अधिकारियों ने पासपोर्ट जांच में पाया कि उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर ( एलओसी ) जारी है और वह साइबर ठगी के बड़े मामले में वांछित है। तत्परता दिखाते हुए अधिकारियों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया।

    आवश्यक पूछताछ के बाद रविवार को आरोपी को बेंगलुरु पुलिस की टीम के हवाले कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से आगे की पूछताछ में साइबर ठगी के अन्य पहलुओं और सहयोगियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है।