    मोतिहारी के साइबर बदमाशों का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने, वॉट्सऐप से हुई थी चैटिंग

    By Sushil Verma Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:31 PM (IST)

    मोतिहारी में एटीएम से गिरफ्तार साइबर अपराधियों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पश्चिमी चंपारण के अमित कुमार और राहुल कुमार गुप्ता वॉट्सऐप के जरिए पाकिस्तानी नंबरों से जुड़े थे। जांच में पता चला कि गिरोह का हैंडलर पाकिस्तान में है और यह नेटवर्क बिहार समेत कई राज्यों में फैला है।

    वॉट्सऐप के जरिए हुई बात। (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी। शहर के चांदमारी चौक स्थित एक एटीएम से 19 नवंबर को गिरफ्तार पश्चिमी चंपारण के दो साइबर बदमाशों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है।

    बदमाशों का कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस आगे की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा की गई अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि गिरफ्तार बदमाशों ने वॉट्सऐप चैटिंग के जरिए पाकिस्तानी नंबर पर बात की थी।

    बताया गया है कि शहर के चांदमारी चौक स्थित एक एटीएम से दो साइबर बदमाश पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना के गोरा सेमरा गांव निवासी अमित कुमार उर्फ लड्डू व राहुल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से दो डेबिट कार्ड, पांच सेलफोन व 54 हजार नकदी जब्त किया गया था।

    राहुल के सेलफोन की जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि उसने वॉट्सऐप पर पाकिस्तानी नंबर पर बातचीत की थी। पहले दिन इस कारण से पता नहीं चल पाया कि मैसेज में किस तरह की बातें हुईं। कारण यह कि बदमाशों ने बातचीत के बाद संबंधित मैसेज का लॉक कर दिया था।

    पुलिस ने जब तकनीकी जांच की तो लॉक खुला और पूरा मामला सामने आया। पूरी बात सामने आने के बाद साइबर थाना की पुलिस पाकिस्तान के संबंधित नंबर की पहचान के बाद यह पता लगा रही है कि संबंधित नंबर किसका है और कहां से उसका उपयोग किया जा रहा है।

    बिहार के अलावा यूपी, एमपी, तेलंगाना व गुजरात में भी गिरफ्तार बदमाशों का नेटवर्क

    बता दें कि गिरफ्तार साइबर बदमाशों का नेटवर्क बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज व वैशाली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात व हिमाचल प्रदेश तक फैला है। इन सबके बीच पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस जांच की सूई उपरोक्त प्रदेशों तक भी पहुंच रही है।

    साइबर थाना के पुलिस उपाधीक्षक अभिनव परासर ने बताया कि इस गिरोह का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा है। वहां से पुलिस को गुमराह करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहा है। पाकिस्तानी नंबर से वॉट्सऐप ग्रुप बनाकर गिरोह का संचालन कर रहा है। इस गिरोह में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी कर रही है।

    मास्टर माइंड संतोष व आलोक की खोज में छापे

    पुलिस ने गिरोह के मास्टर माइंड के तौर पर पश्चिमी चंपारण मझौलिया थानाक्षेत्र के ही जौकटिया निवासी संतोष यादव व लालसरैया निवासी आलोक यादव को चिह्नित किया है। वहीं, तीन अन्य नंबर भी पुलिस के सामने आए हैं। पुलिस की टीम सभी संदिग्ध नंबरों का सत्यापन कर रही है।

    गिरोह के अन्य सदस्यों की भी पहचान की गई है। पुलिस के मुताबिक टीम गोपनीय तौर पर अपराधियों के ठिकानों को खंगाल रही है। दावा किया गया है कि शीघ्र सभी बदमाश गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।