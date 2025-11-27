उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के शातिर बिहार में यात्रियों का बैग चुराते धराए

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)।Bihar News: जिले के छतौनी थाना की पुलिस ने बुधवार की रात अंतरप्रांतीय गिरोह के चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक चाकू, 22 हजार 830 रुपये नकद, ब्लेड एक, पिलास एक, कैची एक, सेलफोन 3 व तीन साड़ी बरामद किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सदर वन के अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चारो शातिर बदमाशों में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला के कोरावली थाना के नगला उसर गांव के निवासी शेर सिंह, गजराज सिंह, विष्णु प्रसाद व राकेश कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार बदमाशों ने बताया कि बस पड़ाव में यात्रियों के बैग की चोरी कर व चेन काट चोरी की घटना को अंजाम देते थे।

जानकारी के अनुसार शहर के चांदमारी मोहल्ला निवासी गौरी शंकर प्रसाद की मां के बैग काटकर नकदी चोरी कर ली गई थी। बस में बैठने के दौरान जब इस बात का खुलासा हुआ तो गौरी शंकर ने एक को पकड़ कर पुलिस को सौंपा था।

जिसके आधार पर छतौनी थाना की पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर गिरोह के अन्य तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी टीम में पुलिस उपाधीक्षक के अलावा थानाघ्यक्ष सुनील कुमार, दारोगा मो. फिरोज, स्वामी नाथ यादव व मुकेश कुमार शामिल थे। बताया गया कि गिरफ्तार बदमाश उत्तर बिहार के कई जिलो में घटना को अंजाम दे चुके है। वह पुलिस से मुठभेड़ में भी शामिल था।

गिरफ्तार बदमाशों का सरगना गजराज सिंह पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला के कोरावली थाना में पुलिस के साथ मुठभेड़ कांड का भी आरोपी है। 2012 में पुलिस के साथ मुठभेड़ करने के बाद से वह फरार चल रहा है।

वहीं गिरफ्तार बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार बदमाशों ने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार के बेतिया, बगहा, मोतिहारी, छपरा, सिवान के अलावा मुजफ्फरपुर में भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। मोतिहारी पुलिस ने सभी जिलाें के पुलिस अधीक्षकों को इन बदमाशों की गिरफ्तारी की सूचना दे दी है।