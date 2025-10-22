Bihar Crime: मोतिहारी में पुलिस व अपराधियों के बीच मुठभेड़, 25 हजार का इनामी बदमाश घायल
मोतिहारी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25 हजार का इनामी बदमाश घायल हो गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं।
संवाद सहयोगी, मोतिहारी। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल अनुमंडल क्षेत्र के राजेपुर थानाक्षेत्र के मधुआहां तुरहा टोली महमदपुर सागर जानेवाली सड़क पर बड़ी साजिश के तहत जमे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चल रही छापेमारी के दौरान सोमवार की सुबह पुलिस व अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई।
पुलिस पर गोली चला रहे अपराधी के पैर में गोली लगी है। मोतिहारी में प्रारंभिक चिकित्सा के बाद जख्मी को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक अपराधी के पैर में गोली लगी है।
जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश सिकंदर सहनी उर्फ सिकी राजेपुर थानाक्षेत्र में देखा गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ीदयाल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार चंदन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
सिकंदर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने गई पुलिस को देखते ही सिकंदर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधी की ओर से की जा रही फायरिंग से आत्मरक्षार्थ की गई पुलिस फायरिंग में सिकंदर के पैर में गोली लगी। वह मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया।
जहां से उसे बेहतर इलाज के बाद रेफर कर दिया गया है। पुलिस जख्मी हालत में पकड़े गए शातिर का इलाज कराने में लगी है। वहीं मौके से फरार हुए शातिर के अन्य साथियों की खोज में छापेमारी की जा रही है।
गिरफ्तार सिकंदर पकड़ीदयाल थानाक्षेत्र के बनरझूला का निवासी है। एसपी ने बताया कि सिकंदर के पास से एक देसी पिस्टल, दो कारतूस, दो खोखा व एक अपाचे बाइक जब्त की गई है। छापेमारी टीम में राजेपुर थानाध्यक्ष कुमार सौरभ, अपर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार उपाध्याय व पुलिस के जवानों के साथ एसटीएफ की भी टीम शामिल रही।
25 हजार का ईनामी है सिकी
बताया गया है कि पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर सिकी 25 हजार का ईनामी बदमाश है। उसके खिलाफ जिले के अलावा राज्य के अन्य जिलों व दूसरे राज्यों में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस गिरोह के फरार बदमाशों की खोज कर रही है।
जिले में उसके खिलाफ हत्या, लूट व डकैती का मामला दर्ज है। जून 2025 में उसके खिलाफ 25 हजार रुपये ईनाम की घोषणा की गई थी। उसकी गिरफ्तारी से कई आपराधिक घटनाओं का पर्दाफास होगा। फिलहाल पुलिस उसका इलाज करा रही है।
