चिराग पासवान ने तेजस्वी के MY का बताया नया अर्थ, कहा- एकबार फिर एनडीए सरकार

संवाद सहयोगी, पहाड़पुर (पूर्वी चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: जहां से चुनाव प्रचार शुरू किया वहीं पर आज अपनी अंतिम सभा कर इसकी समाप्ति कर रहा हूं। यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मेरी अंतिम सभा है। पहले चरण के रुझान में बिहार में फिर से एनडीए की डबल इंजन की सरकार आ रही है। एनडीए सरकार आने पर अगले पांच साल बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगा। ग्यारह साल के मोदी सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार में आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं को 10-10 हजार दिए जा रहे हैं। महिलाएं आगे बढे इसके लिए 02-02 लाख और दिया जाएगा, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। हम विकास की बात करते हैं व महागठबंधन के लोग जाति धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं।

याद कीजिए 90 का दशक जब लूट,डकैती,भ्रष्टाचार,बालात्कार चरम पर था। जो बिहार को बर्बादी के तरफ़ ले गया। मेरे लिए एमवाई समीकरण में एम मतलब महिला व वाई का मतलब युवा है। उक्त बातें पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र के मखनीया हाई स्कूल के खेल मैदान में गोविंदगंज से एनडीए समर्थीत लोजपा(आर) प्रत्याशी राजू तिवारी के लिए विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहीं। आगे उन्होंने कहा कि मेरे लिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक प्रधानमंत्री बिहार में 12-13 बार आ गए हैं जो दर्शाता है कि बिहार और बिहारी प्रधानमंत्री के लिए कितनी प्राथमिकता रखते हैं।

जब-जब पीएम बिहार आए लाखों करोड़ों का सौगात दिए हैं। गांव से शहरों की दूरी को एनडीए व नीतीश कुमार की सरकार ने कम किया है। देश में करीब 80 करोड़ लोगों को मुक्त में अनाज दिया जा रहा है।



वहीं दूसरी ओर पहाड़पुर हाईस्कूल के खेल मैदान में एनडीए के लोजपाआर प्रत्याशी राजू तिवारी के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को भोजपुरी के पावर स्टार स्टार पवन सिंह ने भी बोधित किया।