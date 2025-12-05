Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    East Champaran News: दूल्हे की गाड़ी से मासूम की मौत विरोध में सड़क जाम

    By Aditya Kumar Singh Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:47 PM (IST)

    मोतिहारी-सीतामढ़ी मार्ग पर बड़कागांव में एक दुखद घटना घटी, जहां एक दूल्हे की गाड़ी ने छह वर्षीय बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    घटना से नाराज गांव के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, पकड़ीदयाल(पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: मोतिहारी-सीतामढ़ी मार्ग (भारत माला हाई-वे) पर थानाक्षेत्र के बड़कागांव के पास शुक्रवार की सुबह हुए दर्दनाक हादसे में एक मासूम की मौत हो गई।

    घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। घटना से नाराज गांव के लोगों ने सड़क जाम कर दिया और चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बताया गया है कि शादी में शामिल हो कर जा रही दूल्हे की तेज रफ्तार गाड़ी ने छह वर्षीय एक मासूम बच्ची को रौंद दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद दूल्हे की गाड़ी मौके से फरार हो गई। इस कारण ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण बन गया।


    मृतका की पहचान बड़कागांव पंचायत के वार्ड संख्या 12 निवासी झापस राम की बेटी रिया कुमारी के रूप में की गई है। बताया गया है कि रोज की तरह रिया घर से बाहर निकली थी।

    सड़क पार कर सामने की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसी दौरान शादी समारोह में शामिल होने जा रही दूल्हे की लग्जरी गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती हुई आई और अचानक बच्ची को जोरदार ठोकर मार दी।

    ग्रामीणों के मुताबिक गाड़ी चालक ने न तो हार्न बजाने की जरूरत समझी और न ही रफ्तार कम की। टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की खबर फैलते ही कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर जमा हो गई। गांव की महिलाओं में चीख-पुकार मच गई।

    वहीं मृतका की मां उर्मिला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। उर्मिला देवी ने बताया कि उनकी बेटी सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार गाड़ी सामने आ गई। गुस्साए ग्रामीणों ने तुरंत भारत माला हाईवे को बांस-बल्लों से जाम कर दिया।

    देखते ही देखते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब दो घंटे तक पूरी सड़क ठप रही और यात्री परेशान होते रहे। आक्रोशित ग्रामीण दूल्हे की फरार गाड़ी को अविलंब बरामद करने और चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।

    ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पुलिस आरोपी चालक को गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक वे जाम समाप्त नहीं करेंगे।सूचना मिलते ही पकड़ीदयाल के थानाध्यक्ष अशोक साह अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करने लगी।

    थानाध्यक्ष ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, साथ ही भरोसा दिया कि घटना में शामिल वाहन को जल्द खोज निकाला जाएगा। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी सदर के लिए भेजा। मामले की जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
    -