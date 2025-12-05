East Champaran News: दूल्हे की गाड़ी से मासूम की मौत विरोध में सड़क जाम

संवाद सहयोगी, पकड़ीदयाल(पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: मोतिहारी-सीतामढ़ी मार्ग (भारत माला हाई-वे) पर थानाक्षेत्र के बड़कागांव के पास शुक्रवार की सुबह हुए दर्दनाक हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। घटना से नाराज गांव के लोगों ने सड़क जाम कर दिया और चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बताया गया है कि शादी में शामिल हो कर जा रही दूल्हे की तेज रफ्तार गाड़ी ने छह वर्षीय एक मासूम बच्ची को रौंद दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद दूल्हे की गाड़ी मौके से फरार हो गई। इस कारण ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण बन गया।

मृतका की पहचान बड़कागांव पंचायत के वार्ड संख्या 12 निवासी झापस राम की बेटी रिया कुमारी के रूप में की गई है। बताया गया है कि रोज की तरह रिया घर से बाहर निकली थी। सड़क पार कर सामने की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसी दौरान शादी समारोह में शामिल होने जा रही दूल्हे की लग्जरी गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती हुई आई और अचानक बच्ची को जोरदार ठोकर मार दी।

ग्रामीणों के मुताबिक गाड़ी चालक ने न तो हार्न बजाने की जरूरत समझी और न ही रफ्तार कम की। टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की खबर फैलते ही कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर जमा हो गई। गांव की महिलाओं में चीख-पुकार मच गई।

वहीं मृतका की मां उर्मिला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। उर्मिला देवी ने बताया कि उनकी बेटी सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार गाड़ी सामने आ गई। गुस्साए ग्रामीणों ने तुरंत भारत माला हाईवे को बांस-बल्लों से जाम कर दिया।

देखते ही देखते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब दो घंटे तक पूरी सड़क ठप रही और यात्री परेशान होते रहे। आक्रोशित ग्रामीण दूल्हे की फरार गाड़ी को अविलंब बरामद करने और चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।

ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पुलिस आरोपी चालक को गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक वे जाम समाप्त नहीं करेंगे।सूचना मिलते ही पकड़ीदयाल के थानाध्यक्ष अशोक साह अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करने लगी।