छठ के बाद घर से परदेस लौटने की मारामारी, नवंबर तक कई ट्रेनें फुल, नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट
छठ पूजा के बाद घर से दूर रहने वाले लोगों की वापसी शुरू हो गई है, जिससे ट्रेनों में भारी भीड़ है। नवंबर तक कई ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। यात्रियों को टिकटों की अनुपलब्धता के कारण काफी परेशानी हो रही है और वे अन्य साधनों से यात्रा करने को मजबूर हैं।
संवाद सहयोगी, मोतिहारी। महापर्व छठ मनाने के बाद यात्रियों के काम पर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसको लेकर बापूधाम स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली और मुंबई जाने वाले ट्रेनों में खचाखच भीड़ चल रही है। घर से परदेश लौटने के लिए किसी भी ट्रेन में कंफर्म बर्थ नही मिलने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है।
दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे छात्रों और प्राइवेट नौकरी पेशा वालों को भी लौटने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्रेन में कंफर्म बर्थ के लिए लोग रातभर स्टेशन के आरक्षण काउंटर के समीप बैठ रहे हैं।
नवंबर तक अधिकांश ट्रेनों में कंफर्म बर्थ नहीं
बापूधाम स्टेशन के रास्ते होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में नवंबर तक कंफर्म बर्थ उपलब्ध नहीं है। बापूधाम स्टेशन के वाणिज्य सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आनंद बिहार जाने वाली ट्रेन संख्या 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 12211 गरीब रथ, ट्रेन संख्या 14011 चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15654 अमरनाथ एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15052 पूर्वांचल एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 09451 भागलपुर-गांधीधाम एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 19270 पोरबंदर एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15001दून एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 14015 सद्भावना एक्सप्रेस, बरौनी से बांद्रा टर्मिनल के लिए प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन संख्या 19038 अवध एक्सप्रेस, रक्सौल-हावड़ा वाली ट्रेन संख्या 13022 मिथिला एक्सप्रेस में नवंबर तक कन्फर्म टिकट के लिए मारामारी है।
लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म बर्थ की स्थिति एक नजर में
- गाड़ी संख्या- 12557 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्तक्रांति एक्सप्रेस में 15 दिसंबर के बाद कंफर्म बर्थ उपलब्ध।
- गाड़ी संख्या- 19037 बरौनी- लोकमान्य तिलक अवध एक्सप्रेस में 16 दिसंबर के बाद कंफर्म बर्थ उपलब्ध।
- गाड़ी संख्या- 12211 मुजफ्फरपुर-आनंद बिहार गरीब रथ एक्सप्रेस में 12 दिसंबर के बाद कंफर्म बर्थ उपलब्ध।
- गाड़ी संख्या- 14009 बापूधाम मोतिहारी- आनंद विहार चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस में 18 नवंबर के बाद कंफर्म बर्थ उपलब्ध।
- गाड़ी संख्या- 13022 रक्सौल- हाबड़ा मिथिला एक्सप्रेस में 16 दिसंबर को स्लीपर और थर्ड एससी में 12 नवंबर को कंफर्म बर्थ उपलब्ध।
- गाड़ी संख्या- 15706 कटिहार- आनंद बिहार हमसफर एक्सप्रेस में 5 दिसंबर के बाद कंफर्म बर्थ उपलब्ध।
- गाड़ी संख्या- 19270 मुजफ्फरपुर- गांधीधाम पोरबंदर एक्सप्रेस में 14 दिसंबर के बाद कंफर्म बर्थ उपलब्ध।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।