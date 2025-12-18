Language
    भारत-नेपाल सीमा के पास झाड़ियों में छिपाकर रखी 998 ग्राम चरस बरामद, पुलिस ने जब्त कर शुरू की जांच

    By Vijay Kumar GiriEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    बिहार के पूर्वी चंपारण में भारत-नेपाल सीमा के पास झाड़ियों में छिपाकर रखी गई 998 ग्राम चरस पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने चरस को जब्त कर मामले की जांच ...और पढ़ें

    झाड़ियों में छिपाकर रखी 998 ग्राम चरस बरामद

    जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। भारत–नेपाल सीमा से सटे रक्सौल प्रखंड की पनटोका पंचायत अंतर्गत भालूवाहा गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बासवारी (निर्जन क्षेत्र) की झाड़ियों में छुपाकर रखी गई चरस बरामद की है। यह कार्रवाई गुरुवार को की गई। इसकी जानकारी हरैया थानाध्यक्ष किशन पासवान ने दी।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि नेपाल के पर्सा जिले से सटे उक्त क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस गश्ती दल को सतर्क किया गया और लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इसी क्रम में थानाध्यक्ष किशन पासवान एवं दंडाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से इलाके की सघन तलाशी ली गई।

    सफेद रंग का झोला बरामद 

    तलाशी के दौरान झाड़ियों में छुपाकर रखा गया सफेद रंग का एक झोला बरामद किया गया, जिसमें दो नीले रंग के बंडल पाए गए। जांच करने पर उसमें चरस होने की पुष्टि हुई। बरामद चरस का कुल वजन 998 ग्राम बताया गया है। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ को विधिवत जब्त कर लिया है। 

    थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि बरामद चरस किसकी है और इसके पीछे कौन-सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है।