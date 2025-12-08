बिहार में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति व्यवस्था में बदलाव, इलाज की परेशानी दूर होने की उम्मीद

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: जिले के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां चिकित्सकों की कमी के कारण लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधा मिलने में परेशानी होती है। खासकर सदर अस्पताल के ईएनटी, हड्डी रोग, सर्जरी आदि ऐसे विभाग हैं जहां चिकित्सकों की कमी परेशानी का सबब बनी हुई है। आए दिन मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ता है। हालांकि पूर्व में ही जुलाई महीने में स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारी को पत्र लिख कर प्रशासनिक दृष्टिकोण व आमलोगों के हित में कतिपय चिकित्सकों को जिलांतर्गत अन्य चिकित्सकीय पदस्थापित किए जाने की बात कही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समानुपातिक प्रतिनियुक्ति नहीं होने से परेशानी विभागीय सूत्रों की माने तो सदर अस्पताल सहित कई ऐसे अस्पताल हैं जहां मरीजों की आवाज ज्यादा है लेकिन संबंधित विभागों में चिकित्सकों की संख्या कम है। वहीं कई ऐसे अस्पताल हैं जहां चिकित्सकों की संख्या ज्यादा व मरीजों की संख्या कम रहती है। जिससे मरीजों को बिना इलाज कराए ही वापस लौटना पड़ता है। ऐसे में अगर जिलाधिकारी के स्तर से पहल होती है तो मरीजों को लाभ मिलने की पूरी संभावना है।

विशेषज्ञ के बदले आयुष करते इलाज सदर अस्पताल के हड्डी रोग विभाग, ईएनटी विभाग, इमरजेंसी सहित कई अन्य विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण कई बार आयुष चिकित्सकों को इलाज करते देखा जाता है। हाल ही में सदर अस्पताल उपाधीक्षक डा एसएन सत्यार्थी ने भी अपने एक बयान में चिकित्सकों की कमी के बाबत बात कही थी।