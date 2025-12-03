अजब-गजब : सात जन्मों का वादा सिर्फ छह दिन में टूटा, क्या हुआ...जो दुल्हन प्रेमी संग हो गई फरार?
पूर्वी चंपारण में एक नवविवाहिता शादी के छह दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने पड़ोसी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, पताही (पूर्वी चंपारण) । बिहार में पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र के एक गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक नवविवाहिता अपनी शादी के मात्र छह दिनों के बाद ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।
गांव सहित आसपास के इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्वजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार उक्त लड़की की शादी 24 नवंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुई थी। इसके बाद 29 नवंबर को वह अपने पति के साथ मायके आई।
स्वजनों को यह कतई अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बताया जाता है कि रात के समय सभी लोग रोज की तरह सो रहे थे। अहले सुबह जब घरवालों ने नवविवाहिता के कमरे का दरवाजा खुला देखा तो हैरान रह गए। लड़की कमरे में नहीं थी।
खोजबीन के बाद भी उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद पिता ने पताही थाना में आवेदन देकर अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप पड़ोस के एक युवक पर लगाया है।
स्वजनों का कहना है कि लड़की शादी के पहले से ही उस युवक के संपर्क में थी। शादी के बाद भी दोनों का संपर्क बना हुआ था। परिणामस्वरूप मौका मिलते ही वह उसके साथ फरार हो गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष बबन कुमार ने बताया कि नवविवाहित की गुमशुदगी को लेकर उसके पिता की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें पड़ोस के युवक को आरोपित किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
