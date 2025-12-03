अजब-गजब : सात जन्मों का वादा सिर्फ छह दिन में टूटा, क्या हुआ...जो दुल्हन प्रेमी संग हो गई फरार?

संवाद सहयोगी, जागरण, पताही (पूर्वी चंपारण) । बिहार में पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र के एक गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक नवविवाहिता अपनी शादी के मात्र छह दिनों के बाद ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।

गांव सहित आसपास के इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्वजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार उक्त लड़की की शादी 24 नवंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुई थी। इसके बाद 29 नवंबर को वह अपने पति के साथ मायके आई।

स्वजनों को यह कतई अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बताया जाता है कि रात के समय सभी लोग रोज की तरह सो रहे थे। अहले सुबह जब घरवालों ने नवविवाहिता के कमरे का दरवाजा खुला देखा तो हैरान रह गए। लड़की कमरे में नहीं थी।