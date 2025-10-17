टिकट कटने पर BJP MLA सुनील मणि का फूटा गुस्सा, कहा- 'जिसने खाना छीना उसे खाने नहीं देंगे'

संवाद सहयोगी, अरेराज। गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी भाजपा का टिकट कटने के बाद भड़क गए हैं। टिकट कटने के बाद उन्होंने गुरुवार की शाम कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश सभा की। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। बारी-बारी से गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गोविंदगंज विधायक के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक ने सबको एक समान सम्मान दिया। आज पार्टी ने टिकट नहीं दिया।

विधायक ने कहा कि 40 साल से हमने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया है। आज जो हमारे आगे से जिसने खाना छीना है। हम उसे खाना खाने नहीं देंगे। इसका जवाब हम देंगे। मेरे ताकत आप सभी देवदूत कार्यकर्ता है। कोई भी शीर्ष या प्रदेश का नेता बुलाए तो नहीं जाना है।

प्रजातंत्र में हम कहां जाएं यह निर्णय हम लेंगे तब तक सभी कार्यकर्ताओं को किसी के बुलाने पर कहीं नहीं जाना है। भाजपा नेता राकेश पांडेय ने कहा कि केंद्र में बैठे मोदी जी से बैर नहीं बीजेपी बिहार की खैर नहीं।