टिकट कटने पर BJP MLA सुनील मणि का फूटा गुस्सा, कहा- 'जिसने खाना छीना उसे खाने नहीं देंगे'
भाजपा विधायक सुनील मणि टिकट कटने से नाराज़ हैं। उन्होंने आक्रोश सभा में कहा कि वे अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और 'जिसने खाना छीना है, उसे खाने नहीं देंगे'। उन्होंने समर्थकों से मिलकर आगे की रणनीति बनाने की बात कही और पार्टी के फैसले पर खुलकर नाराजगी जताई। आक्रोश सभा में भारी भीड़ उमड़ी।
संवाद सहयोगी, अरेराज। गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी भाजपा का टिकट कटने के बाद भड़क गए हैं। टिकट कटने के बाद उन्होंने गुरुवार की शाम कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश सभा की।
मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। बारी-बारी से गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गोविंदगंज विधायक के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक ने सबको एक समान सम्मान दिया। आज पार्टी ने टिकट नहीं दिया।
विधायक ने कहा कि 40 साल से हमने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया है। आज जो हमारे आगे से जिसने खाना छीना है। हम उसे खाना खाने नहीं देंगे। इसका जवाब हम देंगे। मेरे ताकत आप सभी देवदूत कार्यकर्ता है। कोई भी शीर्ष या प्रदेश का नेता बुलाए तो नहीं जाना है।
प्रजातंत्र में हम कहां जाएं यह निर्णय हम लेंगे तब तक सभी कार्यकर्ताओं को किसी के बुलाने पर कहीं नहीं जाना है। भाजपा नेता राकेश पांडेय ने कहा कि केंद्र में बैठे मोदी जी से बैर नहीं बीजेपी बिहार की खैर नहीं।
उन्होंने कहा कि अरेराज में भाजपा का संगठन सर्वोपरि संगठन है। यहां के देवदूत्त कार्यकर्ता गोविंदगंज विधायक के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर कार्य किए है। इसके बावजूद भी विधायक का टिकट कट जाना दुखद बात है।
मौके पर योगेंद्र गिरि, विवेकानंद पांडेय, राजीव शुक्ला,संजय पांडेय, सूरज पांडेय, जयप्रकाश पान्डेय, संतोष दास, सुंदरम स्वर्णकार, हेमंत मणि तिवारी, रजनीश गिरि, विवेकानंद तिवारी, शशिकांत दूबे आदि उपस्थित थे।
