बिहार में विलिजेंस का एक्शन, नगर पंचायत के ईओ और टैक्स दारोगा 40 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, चकिया। मेहसी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी उदय कृष्ण यादव एवं टैक्स दारोगा गुलशन कुमार को निगरानी अन्वेषण की टीम ने चालीस हजार रुपये घुस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी मंगलवार की देर शाम शहर के कुअवा स्थित आईसीआईसीआई बैंक के ऊपरी तल पर भाड़े के मकान से हुई है, जहां कार्यपालक पदाधिकारी का आवास था।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस उपाधीक्षक सदानंद कुमार ने बताया कि मेहसी नगर पंचायत के ठेकेदार मनोज कुमार ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने नगर पंचायत क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया था। भुगतान हो जाने के बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी उदय कृष्ण यादव ने ठेकेदार से घूस की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो भविष्य में किसी भी काम का टेंडर नहीं मिलेगा।

शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी डीएसपी सदानंद कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मंगलवार को टीम ठेकेदार के साथ योजना बनाकर मेहसी पहुंची। तय योजना के अनुसार उक्त ठेकेदार ने चालीस हजार रुपये टैक्स दारोगा मनोज चौरसिया को मेहसी में दिया। यहां से टैक्स दारोगा पैसा लेकर चकिया में कार्यपालक पदाधिकारी को देने के लिए निकला तो निगरानी टीम टैक्स दारोगा के पीछे-पीछे लगी रही।

जैसे ही टैक्स दारोगा चकिया स्थित कार्यपालक पदाधिकारी के आवास पर पहुंचा और घूस की रकम सौंपी वैसे ही विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर दोनों अधिकारियों को रंगेहाथ पकड़ लिया। दोनों अधिकारियों को निगरानी की टीम अपने साथ ले गई है।