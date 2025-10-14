बिहार में विलिजेंस का एक्शन, नगर पंचायत के ईओ और टैक्स दारोगा 40 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार
बिहार में निगरानी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नगर पंचायत के ईओ और टैक्स दारोगा को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी टीम ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस घटना से भ्रष्ट अधिकारियों में दहशत फैल गई है।
संवाद सहयोगी, चकिया। मेहसी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी उदय कृष्ण यादव एवं टैक्स दारोगा गुलशन कुमार को निगरानी अन्वेषण की टीम ने चालीस हजार रुपये घुस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी मंगलवार की देर शाम शहर के कुअवा स्थित आईसीआईसीआई बैंक के ऊपरी तल पर भाड़े के मकान से हुई है, जहां कार्यपालक पदाधिकारी का आवास था।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस उपाधीक्षक सदानंद कुमार ने बताया कि मेहसी नगर पंचायत के ठेकेदार मनोज कुमार ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने नगर पंचायत क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया था। भुगतान हो जाने के बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी उदय कृष्ण यादव ने ठेकेदार से घूस की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो भविष्य में किसी भी काम का टेंडर नहीं मिलेगा।
शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी डीएसपी सदानंद कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मंगलवार को टीम ठेकेदार के साथ योजना बनाकर मेहसी पहुंची। तय योजना के अनुसार उक्त ठेकेदार ने चालीस हजार रुपये टैक्स दारोगा मनोज चौरसिया को मेहसी में दिया। यहां से टैक्स दारोगा पैसा लेकर चकिया में कार्यपालक पदाधिकारी को देने के लिए निकला तो निगरानी टीम टैक्स दारोगा के पीछे-पीछे लगी रही।
जैसे ही टैक्स दारोगा चकिया स्थित कार्यपालक पदाधिकारी के आवास पर पहुंचा और घूस की रकम सौंपी वैसे ही विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर दोनों अधिकारियों को रंगेहाथ पकड़ लिया। दोनों अधिकारियों को निगरानी की टीम अपने साथ ले गई है।
विजिलेंस डीएसपी सदानंद कुमार ने बताया कि कार्यपालक पदाधिकारी और टैक्स दारोगा दोनों को घूस लेते हुए पकड़ा गया है। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। टीम में डीएसपी सदानंद सिंह के अलावा शिव कुमार, दारोगा ऋषिकेष सिंह, राकेश कुमार निरालर, कुंदन सिंह, राहुल कुमार सिंह, रजनीश कुमार सिंह समेत 11 सदस्यीय सदस्य शामिल थे।
