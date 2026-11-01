पूर्वी चंपारण की प्रियंका ने रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित होकर CISF में देश सेवा का सपना किया साकार

आदित्य कुमार सिंह, पताही (पूर्वी चंपारण)। पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड की पदुमकेर निवासी प्रियंका बचपन से ही मेधावी रही। बचपन से ही उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साहस व संघर्ष की कहानी सुनी। उनके बारे में पढ़ा और जाना। तभी प्रण किया कि ज्ञानार्जन से प्रेम करेंगी और देश सेवा में अपना योदान देंगी।

यहीं कारण है कि किसान परिवार में जन्मीं प्रियंका कुमारी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) में कांस्टेबल के पद पर ही पहली सीढ़ी के तौर पर योगदान देकर देश सेवा का अपना सपना साकार किया है। अब देश सेवा के संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहीं। उनकी सफलता से परिवार के साथ गांव के लोग भी गौरवान्वित हैं। स्वजन बताते हैं- प्रियंका को बचपन से ही कुछ अलग करने की इच्छा थी। स्वतंत्रता आंदोलन में महान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की देशभक्ति से प्रेरित होकर उनके मन में भी देश की सेवा करने का जज्बा पैदा हुआ। आज वह अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहीं। गांव में पालन-पोषण व शिक्षा का आरंभ प्रियंका की प्रारंभिक शिक्षा पटुमकेर गांव में ही हुई। ग्रामीण परिवेश में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ने का सपना संजोए रखा। दसवीं और इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मोतिहारी का रुख किया, जहां से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा के इस सफर में उन्होंने अपने लक्ष्य को हमेशा प्राथमिकता दी। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और वह सीआइएसएफ में कांस्टेबल के पद पर चयनित होकर देश सेवा से जुड़ गईं।

पिता को बेटी की उपलब्धि पर गर्व प्रियंका के पिता हरेंद्र कुमार झा ने बताया कि उनकी पुत्री बचपन से ही सीआइएसएफ में जाने के लिए उत्सुक थी। वह हमेशा कुछ अलग करने और देश के लिए योगदान देने की बात करती थी। परिवार ने उसकी इच्छा को समझा और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बेटी की सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय है।

लोगों की बातों की परवाह किए बिना लक्ष्य पर रहा ध्यान प्रियंका के दादा यगदानंद झा ने बताया कि पोती अपनी तैयारी करती थी तो गांव के कुछ लोग तरह-तरह की बातें किया करते थे। इससे अलग प्रियंका ने लोगों की बातों पर ध्यान देने की बजाय अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी।