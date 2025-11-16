Language
    ब्राउन शुगर के साथ दो महिला धंधेबाज गिरफ्तार, सिमरा में पुलिस ने की कार्रवाई

    By Vijay GiriEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:55 AM (IST)

    सिमरा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दो महिला धंधेबाजों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे ब्राउन शुगर कहां से लाती थीं और किसे बेचती थीं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

    वीरगंज नेपाल में पुलिस ने ब्राउन सुगर के साथ महिला धंधेबाज को किया गिरफ्तार। सौ: पुलिस

    जागरण संवाददाता,रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। रक्सौल से सटे नेपाल के मधेश प्रदेश के बारा जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ दो महिला धंधेबाज को गिरफ्तार किया है।

    रक्सौल से सटे जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 05 स्थित लाल पुल के पास विशेष सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को पैदल यात्रा के दौरान रोका। तलाशी में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया। इसकी जानकरी पुलिस नियंत्रण कक्ष ने दी।

    बताया किन सीमावर्ती बारा जिला नेपाल सिमरा थाने के प्रनानि दीपक कुमार बस्नेत और पर्सा स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रसनि गोपाल खड्का के नेतृत्व में संयुक्त टीम गश्त पर थी। इसी दौरान वीरगंज से पथलैया की ओर पैदल जा रही दो महिलाओं को संदेह के आधार पर रोका गया।

    तलाशी में उनके पास से ब्राउन शुगर जैसा दिखने वाला खैरा पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि पर्सा जिले के पटेर्वा सुगौली पंचायत वार्ड नंबर 05 निचुटा टोला निवासी 35 वर्षीय सुशीला देवी के पास से 7 पुड़िया में कुल 44.400 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई।

    उनके साथ रह रही 30 वर्षीय पूजा देवी, निवासी पोखरिया नगरपालिका वार्ड नंबर 07 को भी तत्काल हिरासत में ले लिया गया। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर आगे की गहन पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए इलाका पुलिस कार्यालय सिमरा में रखा गया है।

    पुलिस के अनुसार बरामदगी का स्थान सिमरा थाने से लगभग तीन किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा और इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।