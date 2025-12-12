डुमरियाघाट से चोरी गए ट्रक के पार्ट्स वैशाली के गैरेज से बरामद, तीन गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: जिले के डुमरियाघाट थानाक्षेत्र के धनगड़हा लाइन होटल के पास से चोरी गए ट्रक का पार्ट्स पुलिस ने वैशाली जिला के बलीगांव थाना के बेलादाम चूरीपट्टी गांव स्थित एक गैरज से बरामद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस की विशेष टीम ने मामले में गिरफ्तार किए गए तीन शातिर बदमाशों की निशानदेही पर गुरुवार की रात कटर व अन्य चीजें जब्त की हैं। चकिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों में सीतामढ़ी जिला के बेलसंड थानाक्षेत्र के मारन गांव निवासी बिकाऊ महतो, पूर्वी चंपारण जिले के मठिया बरियारपुर निवासी दीपक कुमार व डुमरियाघाट थानाक्षेत्र के रामपुर खजुरीया गांव निवासी भूषण कुमार शामिल है।

तीनों बदमाश इससे पहले भी सीवान से ट्रक चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। पूछताछ के क्रम में तीनों बदमाशो ने बताया कि ट्रक की चोरी को लेकर सारण जिला में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है। बता दें कि मुफस्सिल थाना के पतौरा टोला भटहा गांव निवासी दिलीप चौधरी ने डुमरियाघाट थाना में आवेदन दिया था कि तीन दिन पहले बैरिया गांव निवासी उनका ट्रक चालक कपिलदेव राय छपरा से बालू लेकर मोतिहारी मंडी आ रहा था।

उसी क्रम में रात में एक लाइन होटल के पास ट्रक लगाकर भोजन कर रहा था। इसी दौरान चोरों ने ट्रक की चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर चकिया के पुलिस उपाधीक्षक संतोश कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया।