Bihar News: पूर्वी चंपारण में हाजत में दुष्कर्म के आरोपित ने की आत्महत्या, थाने पर पथराव

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: थानाक्षेत्र के के एक गांव की एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपित गफ्फार मियां (50) ने शुक्रवार की सुबह गले में फंदा लगाकर थाने की हाजत में आत्महत्या कर ली।

हालांकि स्वजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। कहा है कि मौत पुलिस की पिटाई के कारण हुई। इस बीच घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य व जांच के बाद पुलिस की ओर से बताया गया है कि आरोपित ने थाना हाजत में ही अपनी लूंगी के कपड़े से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

ग्रामीणों ने किया पथराव इस बीच घटना की सूचना जैसे ही गांव में फैली ग्रामीणों की भीड़ थाने पर पहुंच गई। पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। नाराज ग्रामीणों ने घटना के आक्रोश में पथराव भी किया।

उग्र भीड़ को समझाते पुलिस के अधिकारी। जागरण इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही चकिया की अनुमंडल पदाधिकारी शिवानी शुभम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार व अंचल अधिकारी रणधीर कुमार मौके पर पहुंचे। पदाधिकारियों की मौजूदगी में ही हाजत से शव को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए जाने से रोका इस बीच मृतक के स्वजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में थाने पर जमा रहे। जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था। उस समय मृतक की पुत्री ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। काफी समझाने-बुझाने के बाद उसने शव को जाने दिया।

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चकिया, केसरिया और पिपरा ,मेहसी ,बजरंग ओपी थाना क्षेत्र की अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया। ग्रामीणों और पुलिस की संयुक्त प्रयास से शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजा जा सका। घटना स्थल पर कई घंटे तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

सात बच्चों के पिता मृतक की पत्नी रुबीना खातून ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति की हत्या पुलिस हिरासत में की गई है।उन्होंने बताया कि गफ्फार मियां सात बच्चों के पिता थे। चार पुत्र और तीन पुत्री रुबीना खातून ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।