Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के केसरिया में टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का किया निरीक्षण

    By Satyendra JhaEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के केसरिया में टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पर्यटकों के लिए बेहतर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे केसरिया। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Bihar News: केसरिया में 17.15 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई अन्य मंत्रियों के साथ किया।

    वे यहां चल रहे कार्यो की स्थिति से अवगत हुए व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सीएम ताजपुर उच्च विद्यालय में पहुंचे। वहां उन्होंने महिलाओं से बात की। उन्हें बेहतर करने की सलाह दी।

    80131c3a-fe94-4753-ab5e-4ea583949d71

    कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा बनाए गए रंगोली का निरीक्षण किया। ताजपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंच कर व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, विजय चौधरी, विधायक शालिनी मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें