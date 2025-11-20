Language
    नेपाल से ट्रक के तहखाने में छुपा कर लाया जा रहा 4 क्विंटल गांजा पकड़ाया, दो गिरफ्तार

    By Vijay GiriEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:49 PM (IST)

    Bihar News: पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे 4 क्विंटल गांजे को जब्त किया है। इस संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस तस्करी के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक की तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप गांजे की बरामदगी हुई।

    जब्त गाजा के सबंध जानकारी देते डीएसपी मनीष आंनद व हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान। जागरण 

    जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: बिहार–नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ गुरुवार को हरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर की गई त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने एक ट्रक के गुप्त तहखाने से 4 क्विंटल 45 किलोग्राम गांजा बरामद किया है।

    एसपी स्वर्ण प्रभात ने तस्करों की गतिविधियों की सूचना मिलते ही एक विशेष टीम का गठन किया। टीम में एसडीपीओ मनीष आनंद, एसडीएम मनीष कुमार, थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान, वीरेन्द्र कुमार आजाद, अनिल कुमार, जवान धनंजय राय और सोनू कुमार शामिल थे।

    टीम ने हरैया क्षेत्र में रणनीतिक नाकेबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने नेपाल की ओर से आ रहे 12 चक्के ट्रक (बीआर 06 जीए 5001) को हरैया थाना से करीब 100 मीटर आगे रोककर जांच की। तलाशी के दौरान ट्रक में विशेष रूप से बनाए गए गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ।

    दो तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क का खुलासा

    मौके से गिरफ्तार दो तस्करों की पहचान अवनत राउत कुर्मी (चालक) और सिकंदर पटेल (खलासी), दोनों निवासी मुरली पोखरिया, जिला पर्सा (नेपाल) के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने कबूल किया कि वह नेपाल के आमोदेई से धान लेकर जाता था और वापसी में गांजा की खेप लाता था। प्रत्येक खेप पर उसे 50 हजार रुपये मिलते थे।

    उसने यह भी खुलासा किया कि नेपाल के विश्रामपुर निवासी प्रभु पटेल और भारत के रामगढ़वा क्षेत्र के रामविलास पटेल को नारीगिर में गांजा उतरवाने और आगे सप्लाई कराने की जिम्मेदारी रहती थी। पुलिस पूरे मामले को तस्करी के संगठित नेटवर्क से जुड़ा मानते हुए आगे की जांच में जुट गई है।

    सीमा क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी ने तस्करी रैकेट की गहरी जड़ें उजागर कर दी हैं। पुलिस के अनुसार नेटवर्क के और लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कई और गिरफ्तारियां संभव हैं।