Bihar News: बुनियादी महापरीक्षा में 30 हजार से अधिक महिलाएं होंगी शामिल

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: पूर्वी चंपारण जिले के 27 प्रखंडों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सात दिसंबर को 30950 नवसाक्षर महिलाएं बुनियादी महापरीक्षा में शामिल होंगी। परीक्षा में 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं के सफल परीक्षा के आयोजन की तैयारी में जिला शिक्षा विभाग जुट गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता नित्यम कुमार गौरव ने बताया कि अक्षर आंचल योजना के तहत सात दिसंबर रविवार को बुनियादी साक्षरता महापरीक्षा का आयोजन जिले के सभी प्रखंडों में बनाए गए केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा।

बताया कि परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2024-25 प्रथम व द्वितीय चरण तथा 2025-26 के प्रथम चरण में साक्षरता केंद्रों पर नामांकित नवसाक्षर महिलाओं की परीक्षा आयोजित की गई है। बताया कि यह परीक्षा नवसाक्षरों को पढ़ने-लिखने व गणित के कार्यात्मक ज्ञान का आकलन है, जो पूर्णत: नि:शुल्क है। बताया कि परीक्षा के लिए तैयार की गई प्रश्न-पत्र के तीन भाग है।

पहला पढ़ना, दूसरा लिखना व तीसरा गणित। प्रत्येक भाग में 50-50 अंकों के साथ कुल 150 अंक के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के नीचे उत्तर लिखने की जगह होगी। डीपीओ श्री गौरव ने बताया कि प्रश्न-उत्तर पुस्तिका की फोटो कापी करवाकर सभी शिक्षा सेवकों को निर्धारित संख्या में उपलब्ध करा दिया गया है।

शिक्षा सेवकों को मिली जवाबदेही साक्षरता केंद्रों के शिक्षा सेवकों को अपने केंद्र की आधारयुक्त नामांकित 20 नवसाक्षर महिलाओं को परीक्षा में शामिल करवाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसी कारणवश पूर्व के बुनियादी परीक्षा से वंचित रहने वाली महादलित, दलित, अल्पसंख्यक व अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल केंद्र की 15-45 आयुवर्ग की महिलाएं भी इस परीक्षा में शामिल हो सकती है। बताया कि बुनियादी साक्षरता परीक्षा में कोई भी नवसाक्षर महिला फेल नहीं होगी, उन्हें अलग-अलग ग्रेड शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।