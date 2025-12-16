Language
    पर्यटक स्थलों का होगा ‘उद्धार’, आगंतुकों की सुविधाओं में होगा बड़ा विस्तार

    By Satyendra Kumar Jha Edited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:45 AM (IST)

    Visitor amenities upgrade: बिहार के पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अरेराज में सोमेश्वरधाम, पीपरा के ...और पढ़ें

    पर्यटकों की सुविधाओं के विस्तार से दलेगी क्षेत्र की आर्थिकी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी(पूर्वी चंपारण)। Bihar tourism news: जिले के पर्यटक स्थलों में सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वीकृत योजनाओं ने अब आकार लेना प्रारंभ कर दिया है।

    लंबे समय से पर्यटक स्थलों पर आने वाले लोगों को सुविधाओं की कमी योजनाओं के पूरा होने के बाद दूर हो जाएगी।सरकार ने इन स्थलों के स्वरूप को बदलने के साथ पर्यटकों के लिए सुविधाओं के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन करा रही है।

    जिन पर्यटक स्थल को विकसित किया जा रहा उनका समृद्ध इतिहास रहा है। सोमेश्वरधाम अरेराज जहां सालोभर श्रद्धालु सोमश्वरनाथ महादेव के दर्शन व जलाभिषेक को आते हैं।

    सावन, अनंत चतुर्दर्शी समेत कई मौकों पर लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। लेकिन सीमित सुविधाओं से उन्हें परेशानी होती है।लेकिन अब उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर 106 करोड़ की योजनों के क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है।

    धनौती नदी पर पुल का निर्माण कार्य व मंदिर तक पहुंचने व मंदिर से बहार निकलने के लिए मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। इसके अलावा मंदिर की चाहरदिवारी, पार्वती पोखर का सौदर्यीकरण वे अलावा लोगों के ठहरने के लिए आवास का निर्माण कराया जा रहा है।

    पीपरा के बेदीवन मधुबन में सीताकुंड धाम को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कर इसका विकास प्रारंभ कर दिया गया है। 13.10 करोड़ की लागत से यहां कार्य कराया जा रहा है।ऐसा मानना है कि इस स्थल पर प्रभु श्री राम मां सीता के साथ जनकपुर से वापस लौटने के क्रम में यहां रूके थे।

    यह स्थल अब तक उपेक्षित था, लेकिन इस स्थल को पर्यटकीय सुविधाओं से सुसज्जित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। सीताकुंड की खुदाई के साथ सड़क, कैफेटेरिया व पर्यटकों के ठहरने के लिए अतिथिशाला का निर्माण हो रहा है।

    विश्व का सबसे ऊंचा केसरिया बौद्ध स्तूप पर भी पर्यटकीय मानकों के अनुरूप कार्य हो रहे हैं। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां बन रहे पर्यटक फसिलिटी सेंटर का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व अन्य मंत्रियों के साथ पहुंचे थे। यहां भी 17.15 करोड़ की लागत से कार्य चल रहा है।

    बताया गया कि इन स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आएंगे। इससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने के बाद क्षेत्र की सूरत व वहां की आर्थिकी बदलेगी।