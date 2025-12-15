किसानों को 11KV का झटका: कृषि फीडर के 30 पोल से तार चोरी, बिजली आपूर्ति ठप

संवाद सहयोगी, पताही (पूर्वी चंपारण)। Bihar Crime: थाना क्षेत्र के पताही पश्चिमी पंचायत अंतर्गत चौरी सरेह से शेखपुरवा छतौनी टोला तक शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने बिजली के कृषि फीडर का 11 हजार वोल्ट का तार काट लिया। चोरों द्वारा करीब 30 बिजली पोल से तार काटे जाने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।

इस घटना के कारण रूपनी पांडेय टोला, परसौनी, शेखपुरवा छतौनी व बेला बैजू गांव के किसानों की लगभग दो हजार बीघा में लगी रबी फसल गंभीर रूप से प्रभावित हो गई है। खेतों में लगी गेहूं, मक्का और सरसों की फसलें सिंचाई के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच गई है।

रविवार की सुबह जैसे ही ग्रामीणों को कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति ठप होने की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में किसान घटनास्थल पर पहुंच गए। आक्रोशित किसानों ने कटे हुए पोलों के पास खड़े होकर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। किसानों का कहना है कि इस समय रबी फसल में पानी पटाने का अत्यंत महत्वपूर्ण दौर चल रहा है।

ऐसे में बिजली आपूर्ति बाधित होने से किसानों की मेहनत पर पानी फिरने का खतरा बढ़ गया है। प्रभावित किसानों सुमन तिवारी, मिंटू कुमार, पिंटू कुमार, प्रिया रंजन कुमार, चुलबुल कुमार, गोपाल तिवारी, सुरेंद्र सिंह, सुरेश सहनी, अच्छेलाल सहनी, प्रेम कुमार, अवनीश सिंह, कलावती देवी, सोमारी देवी, मीणा देवी और इलावती देवी ने बताया कि शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने सुनियोजित ढंग से कृषि फीडर के 30 पोल से 11 हजार वोल्ट का तार काट लिया।

किसानों ने बताया कि उनके खेतों में गेहूं, सरसों और मक्का की फसल लगी है, जिसकी सिंचाई कृषि फीडर से चलने वाले मोटरों के सहारे होती है। तार कटने के बाद से खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे फसल खराब होने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है।



घटना की सूचना मिलने के बाद विद्युत विभाग में भी हड़कंप मच गया है। इस संबंध में बिजली विभाग के कनीय अभियंता नरेंद्र कुमार ने बताया कि पताही पश्चिमी पंचायत के चोरी सरेह क्षेत्र में कृषि फीडर का 11 हजार तार अज्ञात चोरों द्वारा काट लिया गया है। मामले को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।