Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर ईंट-पत्थर से हमला, फायरिंग कर आरोपित को छुड़ाया; 3 सिपाही घायल

    By Sanjay Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:13 PM (IST)

    बिहार के चकिया में अवैध शराब की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने गई। ग्रामीणों ने टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कई सिपाही घायल हो गए। ग्रामीण ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, चकिया। नगर के अहिरौलिया में अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शुक्रवार की देर रात ग्रामीणों ने पथराव कर दिया।

    हमले में तीन सिपाही जख्मी हो गए। हमले के दौरान फायरिंग की भी सूचना है। इस बीच ग्रामीणों ने तीन कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ पकड़े गए एक आरोपित को को गाड़ी से निकाल लिया।

    बताया जाता है कि गोदाम बनाकर शराब रखने की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम धर्मेंद्र कुमार के घर पहुंची थी। घर के बगल में स्थित गोदाम का ताला तोड़कर टीम ने तीन कार्टन में रखी 22 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छापेमारी में उत्पाद निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, दारोगा जुल्फिकार खान, दारोगा संजय कुमार सिंह एवं जवान शामिल थे। शराब बरामदगी के बाद आरोपित धर्मेंद्र कुमार को उत्पाद टीम ने पकड़कर जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठाया, अचानक से ग्रामीणों ने ईंट-पत्थर से हमला कर आरोपित को छुड़ा लिया।

    पत्थरबाजी होता देख छापेमारी टीम पीछे हट गई। इस बीच ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जाते-जाते उत्पाद विभाग की टीम फायरिंग करते हुए गई।

    जबकि मधुबन उत्पाद थाना के निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि हमले के दौरान पत्थरबाजी के साथ-साथ ग्रामीणों ने फायरिंग भी की। उन्होंने बताया कि जिस गोदाम में शराब मिला है उसे सील कर दिया गया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है।