बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर ईंट-पत्थर से हमला, फायरिंग कर आरोपित को छुड़ाया; 3 सिपाही घायल

संवाद सहयोगी, चकिया। नगर के अहिरौलिया में अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शुक्रवार की देर रात ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। हमले में तीन सिपाही जख्मी हो गए। हमले के दौरान फायरिंग की भी सूचना है। इस बीच ग्रामीणों ने तीन कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ पकड़े गए एक आरोपित को को गाड़ी से निकाल लिया। बताया जाता है कि गोदाम बनाकर शराब रखने की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम धर्मेंद्र कुमार के घर पहुंची थी। घर के बगल में स्थित गोदाम का ताला तोड़कर टीम ने तीन कार्टन में रखी 22 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छापेमारी में उत्पाद निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, दारोगा जुल्फिकार खान, दारोगा संजय कुमार सिंह एवं जवान शामिल थे। शराब बरामदगी के बाद आरोपित धर्मेंद्र कुमार को उत्पाद टीम ने पकड़कर जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठाया, अचानक से ग्रामीणों ने ईंट-पत्थर से हमला कर आरोपित को छुड़ा लिया।