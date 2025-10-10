Bihar Elections 2025: मोतिहारी के 12 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5624 वाहनों की व्यवस्था शुरू, डिस्पैच सेंटर और भाड़ा तय

पहले चरण के मतदान के बाद मतदानकर्मियों के लिए आवश्यक वाहनों को सात नवंबर से पकड़ने की कार्रवाई तेज की जाएगी। वहीं वाहन मालिकों के साथ बैठक कर उनसे समय पर वाहनों को जमा कराने को कहा है। बताया कि विधानसभा स्तर पर बने डिस्पैच सेंटर तक वाहनों को पहुंचाया जाएगा।

बताया कि मतदानकर्मियों के लिए बोलेरो स्कार्पियो या इनोवा 162, मैक्सर, सिटी राइडर, विंगर, ट्रेवलर ( 14 से 22 सीट) 64, बस (23 से 39 सीट) -212, बस (40 से 49 सीट) 87, बस (50 से अधिक सीट) 7, पिकअप- 1805 की आवश्यकता होगी। ईवीएम सेल के लिए दस पिकअप व आठ ट्रक, सेक्टर अधिकारी के लिए स्कार्पियो या इनोवा 457, वीएसटी एफएसटी, एसएसटी के लिए 165, पुलिस एसपीएफ के लिए बोलेरो, स्कार्पियो या इनोवा 74, मैसी, सिटी राइडर, ट्रेवलर (14 से 22 सीट) 35, बस (23 से 39 सीट) -6, सीएपीएफ बोलेरो, स्कार्पियो या इनोवा 109, बस (23 से 39 सीट) 8, बस (40 से 49 सीट) 29, बस (50 से अधिक सीट) 55 की आवश्यकता होगी। प्रेक्षक व स्काट के लिए 33 वाहन, अन्य कोषांगों के लिए 93, जोनल व सुपर जोनल के लिए 115 वाहनसीआरपीएफ, पुलिस बल, क्यूआरटी के लिए 350 वाहन के अलावा दस प्रतिशत रिजर्व में वाहन रहेंगे।