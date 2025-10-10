Bihar Elections 2025: मोतिहारी के 12 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5624 वाहनों की व्यवस्था शुरू, डिस्पैच सेंटर और भाड़ा तय
मोतिहारी जिले में चुनाव प्रक्रिया के लिए 5624 वाहनों की आवश्यकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैठक की गई है और भाड़ा भी निर्धारित कर दिया गया है। मतदानकर्मियों के लिए वाहनों को 7 नवंबर से पकड़ने की कार्रवाई तेज की जाएगी। वाहन मालिकों को समय पर वाहन जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, मोतिहारी। जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की पूरी प्रक्रिया के तहत कुल 5624 वाहनों की आवश्यकता होगी। इसमें छोटे व बड़े वाहन शामिल हैं।
आवश्यकता के अनुसार, वाहनों को उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सभी विधानसभा स्तर पर बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर वाहनों को रखने की व्यवस्था होगी।
जिला परिवहन पदाधिकारी निवेदिता कुमारी ने बताया कि इसको लेकर बैठक कर वाहनों की आवश्यकता के साथ उनका भाड़ा भी निर्धारित कर दिया गया है।
पहले चरण के मतदान के बाद मतदानकर्मियों के लिए आवश्यक वाहनों को सात नवंबर से पकड़ने की कार्रवाई तेज की जाएगी। वहीं वाहन मालिकों के साथ बैठक कर उनसे समय पर वाहनों को जमा कराने को कहा है। बताया कि विधानसभा स्तर पर बने डिस्पैच सेंटर तक वाहनों को पहुंचाया जाएगा।
बताया कि मतदानकर्मियों के लिए बोलेरो स्कार्पियो या इनोवा 162, मैक्सर, सिटी राइडर, विंगर, ट्रेवलर ( 14 से 22 सीट) 64, बस (23 से 39 सीट) -212, बस (40 से 49 सीट) 87, बस (50 से अधिक सीट) 7, पिकअप- 1805 की आवश्यकता होगी। ईवीएम सेल के लिए दस पिकअप व आठ ट्रक, सेक्टर अधिकारी के लिए स्कार्पियो या इनोवा 457, वीएसटी एफएसटी, एसएसटी के लिए 165, पुलिस एसपीएफ के लिए बोलेरो, स्कार्पियो या इनोवा 74, मैसी, सिटी राइडर, ट्रेवलर (14 से 22 सीट) 35, बस (23 से 39 सीट) -6, सीएपीएफ बोलेरो, स्कार्पियो या इनोवा 109, बस (23 से 39 सीट) 8, बस (40 से 49 सीट) 29, बस (50 से अधिक सीट) 55 की आवश्यकता होगी। प्रेक्षक व स्काट के लिए 33 वाहन, अन्य कोषांगों के लिए 93, जोनल व सुपर जोनल के लिए 115 वाहनसीआरपीएफ, पुलिस बल, क्यूआरटी के लिए 350 वाहन के अलावा दस प्रतिशत रिजर्व में वाहन रहेंगे।
वाहनों के भाड़े का निर्धारण
|
क्र.सं.
|वाहन का प्रकार
|मुआवजा (प्रतिदिन)
|1
|बस (50 से अधिक सीट)
|3500
|2
|बस (40 से 49 सीट)
|3200
|3
|मिनी बस (23 से 39 सीट)
|2500
|4
|मैक्सी, सिटी राइडर आदि (14 से 22 सीट)
|2000
|5
|छोटी कार
|1000
|6
|छोटी कार एसी
|1100
|7
|टैकर, जीप, कमांडर
|1000
|8
|बोलेरो, सूमो, मार्शल
|1200
|9
|जाइलो, बोलेरो, सूमो, मार्शल एसी
|1500
|10
|स्कार्पियो, क्वालिस, टवेरा एसी
|1900
|11
|इनोवा, सफारी एसी
|2100
|12
|विक्रम, मैजिक, एसमैजिक, मिनीडोर, ओमनी, फोर्स, मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन
|900
|13
|आटो, ई रिक्शा
|700
|14
|मोटरसाइकिल
|350
|15
|सकलयान (छह चक्का)
|2500
|16
|सकलयान (दस चक्का)
|3000
|17
|सकलयान (दस चक्का से अधिक)
|3200
|18
|सकलयान (छह चक्का कंटेनर)
|2700
|19
|सकलयान (दस चक्का कंटेनर)
|3200
|20
|सकलयान (दस चक्का से अधिक कंटेनर)
|3500
|21
|मिनी ट्रक
|1700
|22
|हल्का मालवाहक
|1000
|23
|डिलिवरी वाहन
|1400
|24
|ट्रैक्टर-टेलर
|1000
|25
|इनोवा क्रिस्टा एसी
|3000
|26
|सीएनजी कार छह सीटर
|2100
|27
|सीएनजी बस (40 से 49 सीट)
|3200
|28
|सीएनजी बस (23 से 39 सीट)
|2500
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।