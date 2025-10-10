Language
    Bihar Elections 2025: मोतिहारी के 12 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5624 वाहनों की व्यवस्था शुरू, डिस्पैच सेंटर और भाड़ा तय

    By Satyendra Kumar Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:51 AM (IST)

    मोतिहारी जिले में चुनाव प्रक्रिया के लिए 5624 वाहनों की आवश्यकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैठक की गई है और भाड़ा भी निर्धारित कर दिया गया है। मतदानकर्मियों के लिए वाहनों को 7 नवंबर से पकड़ने की कार्रवाई तेज की जाएगी। वाहन मालिकों को समय पर वाहन जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    Hero Image

     चुनाव कार्यों में लगेंगे 5624 वाहन, विधानसभा स्तर पर बनेंगे डिस्पैच सेंटर। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी। जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की पूरी प्रक्रिया के तहत कुल 5624 वाहनों की आवश्यकता होगी। इसमें छोटे व बड़े वाहन शामिल हैं।

    आवश्यकता के अनुसार, वाहनों को उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सभी विधानसभा स्तर पर बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर वाहनों को रखने की व्यवस्था होगी।

    जिला परिवहन पदाधिकारी निवेदिता कुमारी ने बताया कि इसको लेकर बैठक कर वाहनों की आवश्यकता के साथ उनका भाड़ा भी निर्धारित कर दिया गया है।

    पहले चरण के मतदान के बाद मतदानकर्मियों के लिए आवश्यक वाहनों को सात नवंबर से पकड़ने की कार्रवाई तेज की जाएगी। वहीं वाहन मालिकों के साथ बैठक कर उनसे समय पर वाहनों को जमा कराने को कहा है। बताया कि विधानसभा स्तर पर बने डिस्पैच सेंटर तक वाहनों को पहुंचाया जाएगा।

    बताया कि मतदानकर्मियों के लिए बोलेरो स्कार्पियो या इनोवा 162, मैक्सर, सिटी राइडर, विंगर, ट्रेवलर ( 14 से 22 सीट) 64, बस (23 से 39 सीट) -212, बस (40 से 49 सीट) 87, बस (50 से अधिक सीट) 7, पिकअप- 1805 की आवश्यकता होगी। ईवीएम सेल के लिए दस पिकअप व आठ ट्रक, सेक्टर अधिकारी के लिए स्कार्पियो या इनोवा 457, वीएसटी एफएसटी, एसएसटी के लिए 165, पुलिस एसपीएफ के लिए बोलेरो, स्कार्पियो या इनोवा 74, मैसी, सिटी राइडर, ट्रेवलर (14 से 22 सीट) 35, बस (23 से 39 सीट) -6, सीएपीएफ बोलेरो, स्कार्पियो या इनोवा 109, बस (23 से 39 सीट) 8, बस (40 से 49 सीट) 29, बस (50 से अधिक सीट) 55 की आवश्यकता होगी। प्रेक्षक व स्काट के लिए 33 वाहन, अन्य कोषांगों के लिए 93, जोनल व सुपर जोनल के लिए 115 वाहनसीआरपीएफ, पुलिस बल, क्यूआरटी के लिए 350 वाहन के अलावा दस प्रतिशत रिजर्व में वाहन रहेंगे।

    वाहनों के भाड़े का निर्धारण


    क्र.सं.

    		 वाहन का प्रकार मुआवजा (प्रतिदिन)
    1 बस (50 से अधिक सीट) 3500
    2 बस (40 से 49 सीट) 3200
    3 मिनी बस (23 से 39 सीट) 2500
    4 मैक्सी, सिटी राइडर आदि (14 से 22 सीट) 2000
    5 छोटी कार 1000
    6 छोटी कार एसी 1100
    7 टैकर, जीप, कमांडर 1000
    8 बोलेरो, सूमो, मार्शल 1200
    9 जाइलो, बोलेरो, सूमो, मार्शल एसी 1500
    10 स्कार्पियो, क्वालिस, टवेरा एसी 1900
    11 इनोवा, सफारी एसी 2100
    12 विक्रम, मैजिक, एसमैजिक, मिनीडोर, ओमनी, फोर्स, मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन 900
    13 आटो, ई रिक्शा 700
    14 मोटरसाइकिल 350
    15 सकलयान (छह चक्का) 2500
    16 सकलयान (दस चक्का) 3000
    17 सकलयान (दस चक्का से अधिक) 3200
    18 सकलयान (छह चक्का कंटेनर) 2700
    19 सकलयान (दस चक्का कंटेनर) 3200
    20 सकलयान (दस चक्का से अधिक कंटेनर) 3500
    21 मिनी ट्रक 1700
    22 हल्का मालवाहक 1000
    23 डिलिवरी वाहन 1400
    24 ट्रैक्टर-टेलर 1000
    25 इनोवा क्रिस्टा एसी 3000
    26 सीएनजी कार छह सीटर 2100
    27 सीएनजी बस (40 से 49 सीट) 3200
    28 सीएनजी बस (23 से 39 सीट) 2500