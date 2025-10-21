Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Election: मोतिहारी में राजद प्रत्याशी के घर पर छापेमारी, भाजपा नेता की हत्या से जुड़ा है मामला

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:48 AM (IST)

    बिहार चुनाव के मद्देनज़र मोतिहारी में राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर पर पुलिस ने छापा मारा। यह कार्रवाई भाजपा नेता की हत्या के मामले से जुड़ी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या के मामले में कुछ सुराग मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मोतिहारी से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता


    संवाद सहयोगी, जागरण, मोतिहारी : शहर के ज्ञान बाबू चौक पर 29 जुलाई को हुई भाजपा नेता राजन कुमार हत्याकांड में पुलिस ने मोतिहारी विधानसभा से राजद के प्रत्याशी देवा गुप्ता के आवास पर छापेमारी कर इस मामले के आरोपित सुबोध यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 29 जुलाई को ज्ञान बाबू चौक पर भाजपा नेता की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में राजन के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की जांच के दौरान पुलिस के समक्ष छह अन्य नाम भी सामने आए थे। उनमें चिरैया थानाक्षे के महद्दीपुर गांव निवासी सुबोध यादव का भी नाम शामिल है। सुबोध पर पहले से भी चिरैया थाने में दो मामले दर्ज हैं। पुलिस सुबोध से सघन पूछताछ कर रही है।-

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें