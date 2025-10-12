East Champaran News: मोतिहारी बुलाकर पताही के युवक की हत्या, राज से इस तरह हटा पर्दा

संवाद सहयोगी, मोतिहारी/पताही (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: जिले के पताही थानाक्षेत्र के रतनसायर गांव निवासी विजय साह के पुत्र रमाकांत साह (23) की हत्या घर से बुलाकर मोतिहारी में कर देने की घटना रविवार की सुबह सामने आई है। हत्यारों में युवक का सगा चचेरा भाई और उसका दोस्त शामिल है।

कुल चार लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। बताया गया है कि हत्या मोतिहारी शहर के शांतिपुरी मोहल्ला स्थित एक किराए के लाज में करने के बाद हत्यारों ने शव को शहर के बेलबनवा मोहल्ला स्थित पुलिस क्लब के पुराने खंडहर में फेंक दिया गया।

हत्यारों ने शव को फेंकने के बाद उसमें आग भी लगा दी। इस बीच घटना की जानकारी मिलने के साथ रविवार की सुबह रतनसायर के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए इसी गांव के युवक के चचेरे भाई सुभाष कुमार व नोनफरवा गांव निवासी चंदन कुमार को नेपाल से पकड़ लिया।

गांव में लाकर बंधक बनाकर पीटने लगे। इस बीच घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम को लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। लोगों ने पुलिस वाहन को घेर लिया और हत्यारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे पकड़ीदयाल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार व थानाध्यक्ष बबन कुमार ने लोगों को समझाया। इस बीच पुलिस जांच में मोतिहारी के बेलबनवा से युवक का शव मिला। इस सूचना के बाद पकड़ीदयाल के एसडीपीओ मोतिहारी सदर-वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के साथ मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की गई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने घटनास्थल से नमूना संग्रह किया है। साथ ही जिस लाज में हत्या की गई। वहां से छापेमारी कर घटना में प्रयुक्त तावा और तकिया जब्त किया है। जब्त सामान व घटनास्थल से मिले नमूनों की जांच की जा रही है।

रमाकांत को बुलाया था दोस्त रंजन ने पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि नोनफरवा पंचायत के रतनसायर गांव वार्ड संख्या छह निवासी रमाकांत को शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर को उसे दोस्त नोनफरवा निवासी सुभाष कुमार ने मोतिहारी बुलाया।

परिवार के लोगों को पता था कि रमाकांत अपनी बुआ के घर नोनफरवा गया है। वहीं से वह अपने दोस्तों के साथ मोतिहारी चला गया। देर रात तक घर नहीं लौटने पर स्वजन चिंतित हो उठे। आसपास के गांवों में खोजबीन शुरू की। इस बीच रमाकांत के पिता विजय साह ने जब उसकी पत्नी प्रतिमा से बात की तो उसने बताया कि रमाकांत ने फोन कर कहा था कि वह गांव के ही सुभाष के साथ मोतिहारी जा रहा है।

जब देर तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो पिता को संदेह हुआ। वे सुभाष के घर पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं था। पूछताछ में पता चला कि सुभाष नेपाल के हथियौल गांव में अपने दोस्त चंदन कुमार के साथ है।

स्वजन तत्काल नेपाल पहुंचे और दोनों को पकड़कर अपने घर ले आए। इस बीच सूचना पाकर पताही थानाध्यक्ष बबन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी चंदन कुमार ने बताया कि सुभाष ने उसे मोतिहारी बुलाया था। वहां वे दोनों और नोनफरवा पंचायत के उप मुखिया प्रेम शंकर प्रसाद के पुत्र राजू कुमार के साथ शांतिपुरी में उसके किराए के मकान में रहते थे। आरोपित ने बताया कि तीनों ने पैसे के लालच में रमाकांत की हत्या की साजिश रची।

दो अन्य भी थे हत्यारों के निशाने पर गिरफ्तार आरोपितों ने पुलिस को बताया है कि जब रमाकांत सो गया तो उसकी गर्दन पर तवा से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को बेलबनवा में फेंक दिया गया। सभी बाइक लेकर फरार हो गए।