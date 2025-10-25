बिहार की इस सीट पर नए चेहरों में ही मुकाबला, विकास की उम्मीद लगाए हैं लोग

सत्येंद्र कुमार झा, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: इस भूमि को संधि भूमि के नाम से भी जानते हैं। भारत व नेपाल के सीमा का निर्धारण में इस भूमि का अहम योगदान रहा है 1816 में ब्रिटिश हुकूमत व नेपाल के बीच में हुए संघर्ष के बाद यह स्थल संधि का गवाह बना था।

दोनों देशों की ओर से पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की गई थी। युग्म पंचमुखी शिवलिंग आज भी यहां इसकी गवाही दे रहा है। कभी बेतिया राज के अधीन आने वाला यह शहर ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करता था। महारानी जानकी कुंअर का भी यहां प्रवास होता था।

इसके ऐतिहासिक महत्व की पहचान मिलने लगी है। इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य हुए हैं। लेकिन बूढ़ी गंडक की तबाही केवल किनारे के लोग ही नहीं यहां की आधा से अधिक आबादी को झेलनी पड़ती है।

किसानों की किसानी हर साल यहां दम तोड़ती है। कटाव लोगों के आशियाना छीनता है। बेवश लोग इस परेशानी को अकेले झेलते हैं। मौसम चुनाव का है तो सबकी अपनी-अपनी बात होगी।लोगों की शिकयात के साथ अपेक्षा भी। लेकिन इस बार लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कारण पुराने चेहरे की जगह सभी नए हैं। पांच में पांच नए चेहरे। लोगों को अब इनपर विकास की उम्मीद आकर टिक गई है। जो भी लोगों के दर्द को समझ पाएगा वहीं इस क्षेत्र का नायक बनकर सामने आएगा। दो प्रखंड सुगौली व रामगढ़वा को मिलाकर बना यह विधानसभा पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में आता है। भारत व नेपाल को सड़क व रेलमार्ग से जोड़ने में दोनों प्रखंड अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं। इस क्षेत्र ने प्रतिनिधित्व का सबको मौका दिया। कांग्रेस, जनसंघ के साथ निर्दलीय भी यहां से चुनाव जीते। वाम दल तीन बार, भाजपा तीन बार व राजद एक यहां जीत दर्ज की। पूर्वी चंपारण का इकलौता चीनी मिल किसानों के लिए संजीवनी जैसा है। बाढ़ से जब धान की फसल बर्बाद होती है तो किसानों को गन्ना की खेती राहत देती है।

ग्रामीण सड़कें बनती है, पर बाढ़ के कारण जल्द टूटती भी है। गांवों में अभी भी सड़कों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। टूटी सड़कें उन्हें परेशान करती है। बिजली की सुविधा जरूर है। लेकिन नल का शुद्ध जल नियमित नहीं मिलता।