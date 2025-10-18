Bihar Assembly Election 2025: मोतिहारी से देवा गुप्ता तो हरसिद्धि(सु) से राजेंद्र राम आइएनडीआइए प्रत्याशी
Bihar Assembly Election 2025: पूर्वी चंपारण जिले में इंडिया गठबंधन ने मोतिहारी से देवा गुप्ता और हरसिद्धि से राजेंद्र कुमार राम को प्रत्याशी बनाया है। रक्सौल विधानसभा से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जो जदयू छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जन सुराज पार्टी ने मोतिहारी विधानसभा से डा. अतुल कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है।
जागरण संवाददाता, मोतिहारी(पूर्वी चंपारण)। जिले के मोतिहारी व हरसिद्धि(सु) विधानसभा क्षेत्र से आइएनडीआइए ने देवा गुप्ता व राजेंद्र कुमार राम को प्रत्याशी बनाया है।
देवा गुप्ता बीते तीन-चार वर्षो से राजनीति में सक्रिय है। देवा की पत्नी प्रीति कुमारी मोतिहारी नगर निगम की मेयर है। इधर हरसिद्धि(सु) से आइएनडीआइए ने एक बार फिर राजेंद्र कुमार राम पर भरोसा जताया है।
बीते चुनाव में राजेंद्र राम को बेटिक कर पार्टी ने नागेंद्र राम को प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें भाजपा के कृष्णनंदन पासवान ने पराजित कर जीत दर्ज की थी।
वहीं दूसरी ओर जिले के भारत-नेपाल सीमा स्थित रक्सौल विधानसभा कांग्रेस के खाते में है। यहां से पार्टी ने जदयू छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है।
श्याम बिहारी प्रसाद पहली बार आदापुर विधानसभा से चुनाव जीत कर मंत्री बने थे। वहीं परिसिमन बदलने के बाद एक बार नरकटिया विधानसभा से जदयू के टिकट पर विधानसभा पहुंचे।
इसबार गृह क्षेत्र रक्सौल विधानसभा से तैयारी कर रहे थे और कांग्रेस में शामिल होकर टिकट पाने में भी सफल हुए है।
मोतिहारी में जसुपा ने डा. अतुल पर जताया भरोसा
मोतिहारी : जन सुराज पार्टी ने मोतिहारी विधानसभा से भाजपा छोड़कर जसुपा में शामिल हुए डा. अतुल कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। डा. अतुल लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर काम कर चुके है। इसबार उनके भरोसा था कि पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाएंगी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने जन सुराज का दामन थाम लिया।
