Raxaul News: चोरी की बिजली जलाने के मामले में 96 पर FIR दर्ज, 1109 बकायेदारों का कटा कनेक्शन

जागरण संवाददाता, रक्सौल। विद्युत कार्यपालक अभियंता अजय कुमार के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए डिविजन अंतर्गत अवैध रूप से बिजली जलाने वाले 96 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही राजस्व के मामले में सख्ती बरतते हुए उन्होंने किसी भी स्तर पर लापरवाही कत्तई बर्दाश्त किए जाने की हिदायत दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजस्व वसूली को लेकर विद्युत विभाग खासे संजीदा है। इसके लिए माइक्रो लेबल पर मॉनिटरिंग जारी है। जिसके तहत निरंतर अभियान चलाकर ग्राउंड लेबल पर बकायेदारों को चिह्नित कर राशि वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसको लेकर विद्युत कार्यपालक अभियंता कुमार ने कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों निर्देश दिया है।

उन्होंने विद्युत विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को हड़काते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य हासिल करना है। इसमें सक्रिय रूप से सबकी सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार विद्युत विभाग आपूर्ति को लेकर चौबीसों घंटे सजग रूप से संकल्पित होकर सेवाएं दे रही है। वैसे ही उपभोक्ताओं को भी रेवेन्यू के मामले में अपने दायित्वों के निर्वहन में कुशलता दिखानी जरूरी है। चालू माह में डिवीजन अंतर्गत रक्सौल एवं घोडासहन सबडिवीजन के सभी सेक्सनों में चिन्हित डिफॉल्टरों की लाइनें काटी जा रही है।