    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले बजरंग दल के प्रखंड प्रमुख पर फायरिंग

    By Abhimanyu Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:20 PM (IST)

    Bihar News: बजरंग दल ढाका के प्रखंड प्रमुख सत्येन्द्र सिंह पर स्कार्पियो सवार बदमाशों ने गोली चलाई। घटना ढाका घोड़ासहन पथ पर हुई, जब वे विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कार्यकर्ताओं की सूची बना रहे थे। गोली उनके कनपट्टी से छूकर निकली। पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखे बरामद किए हैं और जांच जारी है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, सिकरहना (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: चुनाव आयोग व राज्य प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद चुनावी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। पूर्वी चंपारण के सिकरहना में ऐसा ही देखने को मिला।

    बजरंग दल के ढाका के प्रखंड प्रमुख सत्येन्द्र सिंह पर गुरुवार की देर शाम ढाका घोड़ासहन पथ में विष्णु चौक रक्सा पर स्कार्पियो पर सवार हथियार बंद बदमाशों ने दो गोली फायर कर हत्या का प्रयास किया।

    घटना उस वक्त हुई जब विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए कार्यकर्ता की लिस्ट एक पान दुकान के अंदर बैठकर तैयार कर रहे थे। गोली सत्येन्द्र के बाएं कनपट्टी से गुजरी व वे बाल- बाल बच गए।

    फायरिंग की घटना के बाद बदमाश श्याम बखरी गांव की तरफ भाग निकले। घटना के बाद इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ढाका में लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

    घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल से दो पिस्टल का खोखा बरामद किया है। थानाध्यक्ष राजरूप राय ने बताया कि पुलिस सीसी फुटेज खंगालने का प्रयास कर रही है।

    आपसी विवाद को ले मारपीट में दंपति जख्मी

    मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटपरिया गांव में बुधवार को आपसी विवाद में मजमा बनाकर घर में तोड़फोड़ व लूटपाट का मामला प्रकाश में आया है। घटना में जख्मी दंपति का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।

    मामले में सुखदेव दास ने पुलिस को आवेदन देकर कहा है कि बुधवार को वे घर पर थे। इसबीच गांव के पट्टीदार मजमा बनाकर उनके दरवाजा पर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे।

    मना करने पर मारपीट कर पति-पत्नी को जख्मी कर घर में प्रवेश कर लूटपाट व तोड़फोड़ किया। वहीं घर में रखे नकदी, आभूषण व कीमती वस्त्र सहित जमीन के कागजात लेकर फरार हो गए।

    उन्होंने पुलिस को दिए आवेदन में मनोज दास, रंजीत दास, नथुनी दास, गोपाल दास, विशाल कुमार, रूबी देवी, बिंदू देवी, मुन्नी देवी सहित 22 को आरोपित किया। थानाध्यक्ष अम्बेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।