बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले बजरंग दल के प्रखंड प्रमुख पर फायरिंग

संवाद सहयोगी, सिकरहना (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: चुनाव आयोग व राज्य प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद चुनावी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। पूर्वी चंपारण के सिकरहना में ऐसा ही देखने को मिला।

बजरंग दल के ढाका के प्रखंड प्रमुख सत्येन्द्र सिंह पर गुरुवार की देर शाम ढाका घोड़ासहन पथ में विष्णु चौक रक्सा पर स्कार्पियो पर सवार हथियार बंद बदमाशों ने दो गोली फायर कर हत्या का प्रयास किया।

घटना उस वक्त हुई जब विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए कार्यकर्ता की लिस्ट एक पान दुकान के अंदर बैठकर तैयार कर रहे थे। गोली सत्येन्द्र के बाएं कनपट्टी से गुजरी व वे बाल- बाल बच गए।

फायरिंग की घटना के बाद बदमाश श्याम बखरी गांव की तरफ भाग निकले। घटना के बाद इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ढाका में लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल से दो पिस्टल का खोखा बरामद किया है। थानाध्यक्ष राजरूप राय ने बताया कि पुलिस सीसी फुटेज खंगालने का प्रयास कर रही है।

आपसी विवाद को ले मारपीट में दंपति जख्मी

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटपरिया गांव में बुधवार को आपसी विवाद में मजमा बनाकर घर में तोड़फोड़ व लूटपाट का मामला प्रकाश में आया है। घटना में जख्मी दंपति का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।