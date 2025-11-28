Language
    मोतिहारी में छोटे किसानों को किराये पर ड्रोन उपलब्ध कराएगा कृषि विभाग, खेती होगी आसान

    By Aditya Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    पताही प्रखंड में छोटे किसानों के लिए कृषि विभाग ड्रोन किराए पर देगा। सब्सिडी पर आधुनिक कृषि यंत्र भी मिलेंगे। किसान चौपाल में विशेषज्ञों ने आधुनिक खेती के तरीकों और फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी दी। ड्रोन से खाद और कीटनाशक का छिड़काव आसान होगा। 

    किसान चौपाल का आयोजन। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, पताही। पताही प्रखंड में छोटे और सीमांत किसानों के लिए आधुनिक कृषि क्रांति की राह खुल रही है। ड्रोन से खाद-दवा छिड़काव, मिनी ट्रैक्टर, जैविक खेती और कम लागत वाली उत्पादन प्रणाली अब इन किसानों की पहुंच में आ रही है।

    कृषि विभाग की सब्सिडी योजनाओं और लगातार चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने किसानों में नई उम्मीद जगाई है। शुक्रवार को प्रखंड के बोकाने कला और बारा शंकर पंचायत में आयोजित किसान चौपाल में सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया।

    कृषि विशेषज्ञों ने यंत्रीकरण, वैकल्पिक खेती और फसल अवशेष प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक संदीप कुमार ने कहा कि आधुनिक यंत्रों और तकनीक से खेती करने पर उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी, जिससे किसानों की आमदनी में सीधी वृद्धि होगी।

    कृषि समन्वयक श्रीकांत झा ने सबसे बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अब विभाग सब्सिडी पर ड्रोन उपलब्ध करा रहा है। अमीर किसान तो इसे खरीद सकते हैं, लेकिन छोटे-कमजोर किसानों के लिए भी व्यवस्था की गई है। वे मामूली शुल्क देकर ड्रोन सेवा ले सकेंगे और अपने खेतों में आसानी से खाद-कीटनाशक का छिड़काव कर सकेंगे।

    उन्होंने आगे बताया कि खेतों के आकार छोटे होने और जनसंख्या बढ़ने के कारण अब छोटे-छोटे आधुनिक कृषि यंत्रों की मांग बढ़ी है।इन यंत्रों की आनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है।

    सरकार ड्रोन के साथ-साथ कई अन्य उन्नत उपकरणों पर भारी सब्सिडी दे रही है ताकि कोई भी किसान इससे वंचित न रहे। चौपाल में पराली जलाने की कुप्रथा पर भी कड़ा संदेश दिया गया। किसानों से अपील की गई कि फसल अवशेष को जलाने की बजाय उसका उचित प्रबंधन करें, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।