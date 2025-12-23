Language
    East Champaran : किसानों को मिलने वाली खाद पर तस्करों की नजर, छापेमारी में 1956 बोरा बरामद

    By Rajeev Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    East champaran News : भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में खाद तस्करी की सूचना पर, प्रशासनिक टीम ने सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस के साथ बनकटवा प्रखंड के अग ...और पढ़ें

    जब्त खाद के साथ छापेमारी टीम। जागरण

    संवाद सहयोगी, बनकटवा (दरभंगा)। East Champaran : भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में खाद तस्करी की सूचना पर सीमावर्ती बनकटवा प्रखंड के अगरवा और रेगनिया गांव में सोमवार को पूरी रात प्रशासनिक टीम ने सशस्त्र सीमा बल व स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी की।

    अचानक हुई इस कार्रवाई में दोनों गांवों से अवैध तरीके से रखा गया 1956 बोरा खाद जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान उक्त दोनों गांव अगरवा और रेगनिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था।

    छापेमारी का नेतृत्व सिकरहना के अनुमंडल पदाधिकारी साकेत कुमार व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदय शंकर कुमार कर रहे थे। कार्रवाई जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह की सूचना पर की गई।

    छापेमारी टीम में एसएसबी 71वीं बटालियन के कमांडेंट प्रफूल कुमार, अनुमंडल क़ृषि पदाधिकारी राजू गुप्ता, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रामकुमार पासवान, जीतना थानाध्यक्ष सुधीर कुमार, झरोखर पुलिस, कृषि सलाहकार के साथ-साथ एसएसबी व पुलिस के जवान शामिल थे।

    इस दौरान दोनों गांवों के अलग-अलग ठिकानों से कुल 1956 बोरा खाद जब्त किया गया। बताया गया है कि जावेद खाद भंडार से 370 बोरा यूरिया, मेसर्स आकाश फर्टीलाइजर से 81, पुरुषोत्तम यादव के मकान से 650, अरविंद के घर से 80 बोरा, मदन के घर से 25 बोरा, मेसर्स भवानी खाद भंडार के गोदाम से 600 बोरा यूरिया, सौ बोरा एसएसपी व 50 बोरा एमओपी जब्त किया गया है।

    जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि उर्वरक निरीक्षक सह कृषि समन्वयक संजय कुमार को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। |मामले में सभी संबंधित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जीतना थाने में आवेदन दिया गया है।

    जब्त सभी खाद की सभी बोरियों को विभाग ने बनकटवा तथा बीजबनी पूर्वी पैक्स को तत्काल सौंप दिया है। बीजबनी पूर्वी पैक्स को 1100 बोरा तथा शेष बनकटवा पैक्स को दिया गया है।

    जांच में यह बात सामने आई है कि उक्त जब्त खाद तस्करी के ख्याल से रखा गया था। बीएओ रामकुमार पासवान ने बताया कि सभी संबंधित लोगों के खिलाफ जीतना थाने में प्राथमिकी की जा रही है। विभाग के स्तर पर लगातार खाद तस्करी की निगरानी की जा रही है।
