East Champaran : किसानों को मिलने वाली खाद पर तस्करों की नजर, छापेमारी में 1956 बोरा बरामद

संवाद सहयोगी, बनकटवा (दरभंगा)। East Champaran : भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में खाद तस्करी की सूचना पर सीमावर्ती बनकटवा प्रखंड के अगरवा और रेगनिया गांव में सोमवार को पूरी रात प्रशासनिक टीम ने सशस्त्र सीमा बल व स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी की।

अचानक हुई इस कार्रवाई में दोनों गांवों से अवैध तरीके से रखा गया 1956 बोरा खाद जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान उक्त दोनों गांव अगरवा और रेगनिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था।

छापेमारी का नेतृत्व सिकरहना के अनुमंडल पदाधिकारी साकेत कुमार व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदय शंकर कुमार कर रहे थे। कार्रवाई जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह की सूचना पर की गई।

छापेमारी टीम में एसएसबी 71वीं बटालियन के कमांडेंट प्रफूल कुमार, अनुमंडल क़ृषि पदाधिकारी राजू गुप्ता, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रामकुमार पासवान, जीतना थानाध्यक्ष सुधीर कुमार, झरोखर पुलिस, कृषि सलाहकार के साथ-साथ एसएसबी व पुलिस के जवान शामिल थे।

इस दौरान दोनों गांवों के अलग-अलग ठिकानों से कुल 1956 बोरा खाद जब्त किया गया। बताया गया है कि जावेद खाद भंडार से 370 बोरा यूरिया, मेसर्स आकाश फर्टीलाइजर से 81, पुरुषोत्तम यादव के मकान से 650, अरविंद के घर से 80 बोरा, मदन के घर से 25 बोरा, मेसर्स भवानी खाद भंडार के गोदाम से 600 बोरा यूरिया, सौ बोरा एसएसपी व 50 बोरा एमओपी जब्त किया गया है।