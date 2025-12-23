Language
    मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच का बढ़ाया किराया, तत्काल प्रभाव से लागू हुई नई दरें

    By Sanjay Parihar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के AC कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराया बढ़ा दिया है। यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी। अब बापूधाम मोतिहारी स्टेशन से मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर यात्रियों को दो पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से अधिक किराया देना होगा।

    रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए में आंशिक वृद्धि की है। ट्रेनों के रेल किराया की यह बढ़ोतरी नए वर्ष के आगमन के पहले 26 दिसंबर से लागू हो जाएगी।

    रेलवे ने सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से कम की यात्राओं के लिए किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वहीं, स्लीपर में 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपये अतिरिक्त किराया देना होगा।

    वहीं, मासिक सीजन टिकट के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक यात्रा करने के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर यात्रियों को 1 पैसा प्रति किलोमीटर अधिक किराया लगेगा।

    कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे से लंबी दूरी की ट्रेन हो रही लेट

    कड़ाके की ठंड ने ट्रेनों के परिचालन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। शीतलहर और घने कोहरे के कारण मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेलखंड पर चलने वाली लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनें विलंब से चल रही है। घने कोहरे के कारण ट्रेनों के विलंब से चलने की वजह से रेल यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।

    ट्रेन के घंटों विलंब होने के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए ठंड में स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बापूधाम के के रास्ते चलने वाली अधिकांश ट्रेनें मंगलवार को घंटों लेट पहुंची।

    आज सबसे लेट आनंद बिहार-मुजफ्फरपुर गाड़ी संख्या-12558 सप्तक्रांति एक्सप्रेस तकरीबन 6 घंटे विलंब से बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर पहुंची।

    परिचालन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, बरौनी-लोकमान्य तिलक गाड़ी संख्या- 19038 अवध एक्सप्रेस, हावड़ा-रक्सौल गाड़ी संख्या-13021 मिथिला एक्सप्रेस, अमृतसर-दरभंगा 15212 जननायक एक्सप्रेस घंटों लेट बापूधाम स्टेशन पर पहुंची।