मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच का बढ़ाया किराया, तत्काल प्रभाव से लागू हुई नई दरें

संवाद सहयोगी, मोतिहारी। अब बापूधाम मोतिहारी स्टेशन से मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर यात्रियों को दो पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से अधिक किराया देना होगा।

रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए में आंशिक वृद्धि की है। ट्रेनों के रेल किराया की यह बढ़ोतरी नए वर्ष के आगमन के पहले 26 दिसंबर से लागू हो जाएगी।

रेलवे ने सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से कम की यात्राओं के लिए किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वहीं, स्लीपर में 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपये अतिरिक्त किराया देना होगा।

वहीं, मासिक सीजन टिकट के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक यात्रा करने के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर यात्रियों को 1 पैसा प्रति किलोमीटर अधिक किराया लगेगा।