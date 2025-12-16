अनोखा मामला : पैसों से खरीदी गई दुल्हन, बहुभोज के दिन दूल्हे को पुलिस ने दबोचा

संवाद सहयोगी, पताही (पूर्वी चंपारण) । बहुभोज की तैयारियां जोरों पर थीं, मेहमानों के स्वागत की चहल-पहल थी और शादी के जश्न का माहौल बना हुआ था। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाला सच सामने आया यह शादी रिश्तों से नहीं, पैसों के सौदे से तय हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि युवती की शादी के लिए 50 हजार रुपये दिए गए, और जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचा, बहुभोज के दिन ही दूल्हा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जश्न की जगह मातम और सवालों ने ले ली। महिला को 50 हजार देकर युवती से की शादी थाना क्षेत्र के झंडा चौक से वैशाली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक अपहृत युवती को मुक्त कराते हुए आरोपित युवक कुंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अपहृत युवती के पिता ने विगत नौ दिसंबर को वैशाली जिले के कप्ताहा थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

जानकारी के अनुसार पताही के विनोद सिंह का पुत्र कुंदन कुमार मोतिहारी की एक महिला के संपर्क में आया। कुंदन की शादी नहीं हो रही थी। महिला से संपर्क में आने के बाद उसने शादी कराने के लिए उस महिला को 50 हजार रुपये दिए।

इसके बाद उक्त महिला ने वैशाली जिले की एक 25 वर्षीया युवती को उसके हवाले करते हुए एक मंदिर में शादी करा दी। शादी करने के बाद युवक उस युवती को अपने घर ले आया और बहुभोज का आयोजन किया। बहुभोज का आयोजन 15 दिसंबर को हुआ।

उसी रात पुलिस ने कुंदन के घर छापेमारी कर युवती को मुक्त कराते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष बबन कुमार ने बताया कि झंडा चौक स्थित कुंदन के घर से वैशाली जिले के कप्ताहा थाना क्षेत्र से अपहृत युवती को मुक्त कराते हुए उसे वैशाली पुलिस को सौंप दिया गया है।