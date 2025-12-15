Language
    East Champaran News : मोतिहारी में दस हजार का इनामी बाइक चोर गिरफ्तार

    By Sanjay K Upadhyay Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, चकिया (पूर्वी चंपारण) । सदर अस्पताल से इलाज के दौरान फरार सेंट्रल जेल के विचाराधीन बंदी शातिर बाइक हसमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 12 दिसंबर को सदर अस्पताल के नशामुक्ति केंद्र से फरार होने के बाद उसके सिर पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने दस हजार रुपये इनाम की घोषणा की थी।

    इस बीच हसमुद्दीन फरार होने के बाद फिर चकिया से बाइक चोरी कर भाग रहा था। इसी दौरान उसे चकिया व ढाका पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। उसके साथ गिरोह का एक और सहयोगी कन्हैया कुमार भी गिरफ्तार किया गया है।

    जानकारी के अनुसार नगर परिषद के वार्ड 20 ओझा टोला निवासी राहुल कुमार पिता रविन्द्र राय बाइक से बाजार आए थे। सुभाष चौक के निकट बाइक खड़ी कर भुजा खाने चले गए। वापस आने पर बाइक गायब थी। इसके बाद जब बाइक में लगी जीपीएस को खोल कर देखा तो पकड़ीदयाल की तरफ जाता हुआ लोकेशन देख दौड़ते हुए थाना पहुंचे एवं थानाध्यक्ष को सारी जानकारी दी।

    त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष ने पकड़ीदयाल एवं ढाका पुलिस को सूचना देते हुए निकल पड़े। जहां ढाका पुलिस की मदद से दो बदमाश के साथ बाइक को पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ के बाद पुलिस ने सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।