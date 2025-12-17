नेपाल से बिहार आ रहा 176 किलो गांजा जब्त, ड्राइवर को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल के पर्सा जिला अंतर्गत वीरगंज क्षेत्र से तस्करी कर रक्सौल की ओर लाया जा रहा 176 किलोग्राम गांजा नेपाल पुलिस ने जब्त किया है। इस कार्रवाई में एक पिकअप वाहन तथा उसके चालक को भी हिरासत में लिया गया है। वीरगंज में आयोजित प्रेस मीट में पर्सा पुलिस ने जानकारी दी कि वीरगंज वार्ड 17 स्थित केहनिया क्षेत्र से 176 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कार्रवाई विशेष सूचना के आधार पर की गई। जिला पुलिस कार्यालय पर्सा के अधीन पुलिस चौकी सिरिसिया में तैनात पुलिस टीम ने सामुदायिक अस्पताल अलौउ से केहनिया जाने वाली ग्रेवल सड़क पर बा 21 च 7855 नंबर की पिकअप गाड़ी को रोककर तलाशी ली।

176 किलो गांजा जैसा पदार्थ बरामद तलाशी के दौरान वाहन के पिछले हिस्से में प्लास्टिक के बोरों में पुवाल व पशु चारा से ढंककर छिपाकर रखे गए 12 पैकेटों में कुल 176 किलो गांजा जैसा पदार्थ बरामद किया गया। पिकअप वाहन के चालक की पहचान नेपाल के रामेछाप जिला के खाडादेवी गांवपालिका वार्ड संख्या एक निवासी 28 वर्षीय सुबराज श्रेष्ठ के रूप में हुई है।